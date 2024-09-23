Татьяна и Владислав Бакальчуки несколько месяцев публично разводятся и делят Wildberries Их конфликт с участием Кадырова (и, предположительно, Керимова) привел к стрельбе в центре Москвы. Цепочка событий

Глеб Щелкунов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

июнь 2024

↓

В середине июня маркетплейс Wildberries и группа Russ, крупнейший в России оператор наружной рекламы, объявили «об объединении с целью создания цифровой торговой платформы». Деловые издания РБК и Forbes сообщали, что этот проект должен стать конкурентом американскому Amazon и китайской Alibaba, на его базе собираются создать платежную систему для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT, а также цифровую банковскую сеть. Сделку поддержал Владимир Путин.

июль 2024

↓

Через месяц после анонса слияния Wildberries и Russ в сделку вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он опубликовал видео встречи с мужем основательницы маркетплейса Владиславом Бакальчуком, который пожаловался, что жена «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес». Кадыров в свою очередь пообещал помочь «вернуть в семью» Татьяну Бакальчук и «защитить законный бизнес». Ролик появился, когда Wildberries начал переводить свои дочерние предприятия на совместную компанию с группой Russ — ООО «РВБ». В ответ Татьяна Бакальчук заявила, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе. Так она впервые публично сообщила о расставании с мужем. Она утверждала, что сделка с самого начала была согласована с Бакальчуком, которому принадлежит 1% акций Wildberries.

Как Кадыров вмешался в сделку

Муж основательницы Wildberries пожаловался Кадырову на «рейдерский захват» компании. Глава Чечни пообещал «защитить законный бизнес» Сделку по слиянию компании с оператором рекламы Russ одобрял лично Путин

Как Кадыров вмешался в сделку

Муж основательницы Wildberries пожаловался Кадырову на «рейдерский захват» компании. Глава Чечни пообещал «защитить законный бизнес» Сделку по слиянию компании с оператором рекламы Russ одобрял лично Путин

июль - август 2024

↓

В конце июля Татьяна Бакальчук сообщила, что «официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом». В пресс-службе Wildberries пояснили, что предметом иска «являются требования, вытекающие из семейных правоотношений».

В свою очередь Владислав Бакальчук, как утверждал «Коммерсант», пытался помешать слиянию Wildberries с Russ через Роспатент. Его юристы попросили ведомство проверить заявления Wildberries о передаче прав на принадлежащие компании товарные знаки на соответствие законодательству. Опрошенные газетой эксперты усомнились в эффективности такого шага.

август - сентябрь 2024

↓

На фоне развода Бакальчуков и слияния Wildberries с Russ в прессе стали появляться подробности конфликта. Так, журналисты стали называть чуть ли не главным бенефициаром сделки сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова, которого уже несколько лет связывают с группой Russ. Источники «Дождя» утверждали, что он стоит за сделкой, «буквально очаровал» основательницу маркетплейса и, по одной из версий, хочет полностью забрать Wildberries, «кинув хозяйку» компании. Собеседники The Bell называли слияние попыткой Керимова «влезть» в бизнес Wildberries.

По версии «Проекта», Бакальчук приняла решение о слиянии Wildberries с Russ из-за романа с исполнительным директором оператора наружной рекламы Робертом Мирзояном. Другой причиной, которая повлияла на решение предпринимательницы, источники издания называли возможную помощь Роберта Мирзояна и его брата Левана после на складе Wildberries под Петербургом в январе 2024 года. Собеседники журналистов утверждали, что Бакальчук опасалась преследования в рамках уголовного дела о пожаре, а Мирзоянов ей представили «как людей, решающих проблемы с органами власти».

Похожие версии причин конфликта между Бакальчуками выдвигал Forbes. По данным издания, представители Russ помогли решить проблему с пожаром на складе «на самом высоком уровне в обмен на долю в бизнесе». По другой версии, Бакальчук «влюбилась, и ее любовь имеет отношение к Russ». Основательница маркетплейса отрицала слухи о романе и отказывалась называть причины развода с мужем.

Послушайте подкасты «Медузы» о конфликте Бакальчуков и разделе Wildberries

Все эпизоды Wildberries объявил об очень странной сделке — причем курируют ее в Кремле. Какие планы у власти на главный российский маркетплейс? 00:00 47:46

Все эпизоды Раздел Wildberries. При чем тут Рамзан Кадыров? И почему дело, похоже, не только в разводе владельцев маркетплейса? 00:00 32:24

Все эпизоды Зачем Кадыров вмешался в сделку с Wildberries, которую уже согласовали в Кремле? И как в России во время войны перераспределяют активы? 00:00 34:53

18 сентября

↓

Днем 18 сентября в Москве на входе в бизнес-центр «Романов-двор», где находится главный офис Wildberries, произошла стрельба. Два охранника маркетплейса были убиты, еще семь участников конфликта получили ранения. В Wildberries заявили, что Владислав Бакальчук пытался захватить офисы компании в бизнес-центрах «Романов-двор» и «Искра парк», а люди сопровождавшие его открыли стрельбу. Татьяна Бакальчук назвала случившееся неудачной попыткой рейдерского захвата.

Владислав Бакальчук утверждал, что пришел на с руководством «РВБ», а «его люди» не были вооружены. При этом он отмечал, что их охраняли и «защищали» сотрудники МВД. В Wildberries отрицали сообщения о запланированной встрече с Бакальчуком.

Среди участников конфликта со стрельбой — как со стороны Бакальчука, так и со стороны Wildberries — оказались уроженцы из республик Кавказа, в том числе профессиональные бойцы. Так, при перестрелке пострадал сопровождавший Бакальчука житель Грозного Умар Чичаев — боец MMA, который служил в Росгвардии в Чечне и фотографировался с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Одним из погибших в перестрелке охранников офиса маркетплейса оказался 28-летний уроженец Ингушетии, мастер спорта по вольной борьбе Исламбек Эльмурзиев. Второй погибший — 41-летний Адам Алмазов до Wildberries работал в личной охране президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова (сейчас он занимает пост заместителя министра обороны РФ). При стрельбе были ранены еще трое жителей республики — Абубакар Местоев, Рашид Кодзоев и Бекхан Оздоев. По данным Mash, Местоев и Кодзоев — чемпионы России по всестилевому карате и боксу в тяжелом весе. Некоторые ингушские и российские издания высказали опасения, что перестрелка могла обострить чечено-ингушский конфликт.

Что известно о стрельбе в офисе Wildberries

В центре Москвы у главного офиса Wildberries произошла стрельба Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Он утверждает, что приехал на переговоры — и мог быть целью нападавших

Что известно о стрельбе в офисе Wildberries

В центре Москвы у главного офиса Wildberries произошла стрельба Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Он утверждает, что приехал на переговоры — и мог быть целью нападавших

18-21 сентября

↓

По факту стрельбы в Wildberries возбуждено уголовное дело по пяти статьям УК, включая убийство, незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. После перестрелки у офиса маркетплейса и возле больницы, куда доставили раненых, задержали десятки человек.

По данным ТАСС, обвинения по уголовному делу предъявили 33 задержанным. 30 из них отправили в следственный изолятор. По данным «Ленты.ру», часть фигурантов дела заявили о намерении подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться на войну в Украину. Еще 19 человек получили по 15 суток в изоляторе временного содержания по протоколам о неповиновении требованиям сотрудников полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП). Судя по всему, административные аресты назначили задержанным около больницы.

Среди задержанных, как сообщалось, был и Владислав Бакальчук. Его адвокаты утверждали, что бизнесмену предъявили обвинения в рамках уголовного дела о стрельбе. Российские агентства сообщали об обысках в доме Бакальчука. Однако уже вечером 20 сентября предприниматель заявил, что его отпустили домой. По словам его защитников, следователи не нашли состава преступления в действиях Бакальчука. При этом источники газеты «Коммерсант» в правоохранительных органах полагают, что «вопрос по Бакальчуку еще до конца не закрыт, оперативно-следственные мероприятия в его отношении продолжаются».

23 сентября

↓

23 сентября основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук объявила в своем телеграм-канале, что меняет фамилию на девичью. «Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — сообщила предпринимательница.

В Кремле не стали комментировать ни стрельбу в офисе Wildberries, ни слияние компании с Russ. «Мы не считаем это темой для наших комментариев», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Послушайте выпуск подкаста «Что случилось», где рассказывается история успеха основательницы Wildberries

Все эпизоды Семья основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук — самая богатая в России. Об их успехе можно услышать историю, похожую на сказку. А вот что было на самом деле 00:00 29:48