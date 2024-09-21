В Ингушетию доставили тела двоих погибших при стрельбе в офисе Wildberries охранников. Их встретили сотни человек

В аэропорт столицы Ингушетии Магаса вечером 20 сентября прибыл борт с телами охранников Wildberries Ислама Эльмурзиева и Адама Алмазова, погибших при стрельбе в офисе маркетплейса в Москве.

Вдоль дороги, по которой ехали машины с телами, выстроились тысячи местных жителей, пишет телеграм-канал «Новости Ингушетии».

Похороны и намазы по погибшим пройдут 21 сентября в селах Назрановского района Долаково (Алмазов) и Кантышево (Эльмурзиев). Туда съезжается большое количество людей, пишут «Новости Ингушетии» и The Magas Times. На видео телеграм-каналов сняты сотни человек, собравшихся в одном из сел.

Стрельба в офисе Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы произошла 18 сентября, когда туда пришел муж основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук — по его словам, на деловую встречу. Бакальчука сопровождала охрана из МВД. В Wildberries заявили, что Владислав Бакальчук попытался «незаконно проникнуть» в офис, а стрельбу открыли его спутники. Сам Бакальчук утверждает, что стрелять начали со стороны офиса.

Погибший в перестрелке 41-летний Адам Алмазов, по словам бывшего мэра Магаса Беслана Цечоева, работал в личной охране замминистра Минобороны России Юнус-Бека Евкурова, который на тот момент занимал пост президента республики Ингушетия. Второй погибший — 28-летний мастер спорта по вольной борьбе Исламбек Эльмурзиев. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что компания окажет помощь семьям погибших.

Ингушская газета пишет, что при стрельбе также были ранены трое жителей республики — Абубакар Местоев, Рашид Кодзоев и Бекхан Оздоев, которые находятся в одной из московских больниц.

стрельба в офисе wildberries

В центре Москвы у главного офиса Wildberries произошла стрельба Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Он утверждает, что приехал на переговоры — и мог быть целью нападавших

стрельба в офисе wildberries

В центре Москвы у главного офиса Wildberries произошла стрельба Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Он утверждает, что приехал на переговоры — и мог быть целью нападавших