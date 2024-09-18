Компания Wildberries заявила, что муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав вместе с охраной попытался «незаконно проникнуть» в офис маркетплейса в бизнес-центре «Романов Двор» в центре Москве. «Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — сообщили в компании.

Примерно в то же время телеграм-канал Mash сообщил, что к головному офису маркетплейса «приехали неизвестные и устроили пальбу». По его информации, три человека получили огнестрельные ранения. «Предварительно, компания мужчин пыталась зайти в офис, их не пустили. После этого началась потасовка», — пишет Mash.

Канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, как утверждается, начала конфликта. На записи видно, как толпа мужчин пытается прорваться в здание бизнес-центра, а, предположительно, охранники их не пускают. В какой-то момент на видео слышна стрельба.

По данным телеграм-канала Shot, ранение в результате стрельбы получили семь человек (по данным Mash, пять), в том числе «коллега Бакальчука», с которым тот приехал на переговоры в бизнес-центр. Также ранен полицейский, его госпитализировали. Mash утверждает, что среди раненых — бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев, Умар Чичаев, а также чемпион России по боксу в тяжелом весе Рашид Кодзев. Они, по данным канала, пришли с Бакальчуком.

ТАСС сообщает, что в результате стрельбы погиб один человек, еще двое, включая полицейского, ранены.

По данным Mash, в результате случившегося задержаны как минимум десять участников конфликта в офисе Wildberries. Некоторые из них оказывали сопротивление во время задержания. На месте заметили большое количество сотрудников полиции. Весь Романов переулок, где находится бизнес-центр, перекрыли.

Власти Москвы сообщения о стрельбе и пострадавших пока не комментировали. Государственное агентство РИА Новости назвало стрельбу в центре Москвы «потасовкой».

Владислав Бакальчук в свою очередь заявил, что в офисе должны были пройти переговоры по «остановке строительства складов» компании. «Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт. В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег», — рассказал Бакальчук РБК. Он допустил, что целью нападавших мог быть он сам.

Татьяна Бакальчук заявила, что произошла «неудачная попытка рейдерского захвата». По ее словам, группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Она также подтвердила, что три человека были ранены.

«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию… Вот теперь это . Вернее, его неудачная попытка», — написала Бакальчук в телеграме.

Телеведущая Ксения Собчак заявила в своем телеграм-канале, что вооруженные люди в медицинских масках пришли и в офис Wilberries в бизнес-центре «Искра Парк» в районе метро «Динамо». Очевидец, на которого ссылается Собчак, связал их «с чеченской диаспорой». Почему он так решил, не уточняется. Сотрудники офиса маркетплейса на «Динамо» заявили «Осторожно Media» Собчак, что руководство распорядилось «валить из офиса». Телеведущая опубликовала несколько видео из офиса, по которому ходят люди в масках.

На фоне стрельбы у офиса Wildberries появились сообщения об эвакуации студентов факультета журналистики МГУ, здание которого находится рядом с бизнес-центром «Романов Двор». В пресс-службе вуза информацию об эвакуации опровергли. Один из студентов рассказал ТАСС, что учащихся какое-то время не выпускали из здания из-за звуков стрельбы, а тех студентов, что в это время находились на улице, попросили зайти в здание. Вскоре им разрешили выйти.

Стрельба произошла на фоне развода Бакальчуков, а также слияния Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, о котором стало известно в июне и который сопровождается конфликтом между мужем и женой. По данным РБК, объединение компаний было одобрено правительством, а куратором проекта был назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин. В распоряжении Forbes оказалось письмо, в котором Владимир Путин поручает Орешкину поддержать объединение.

С чего начался публичный конфликт между Бакальчуками

Муж основательницы Wildberries пожаловался Кадырову на «рейдерский захват» компании. Глава Чечни пообещал «защитить законный бизнес» Сделку по слиянию компании с оператором рекламы Russ одобрял лично Путин

С чего начался публичный конфликт между Бакальчуками

Муж основательницы Wildberries пожаловался Кадырову на «рейдерский захват» компании. Глава Чечни пообещал «защитить законный бизнес» Сделку по слиянию компании с оператором рекламы Russ одобрял лично Путин

Источники Forbes также выдвигали несколько версий по поводу конфликта между супругами Бакальчук. По одной из них, Татьяна Бакальчук опасалась сложностей с силовыми и надзорными органами из-за пожара на складе Wildberries под Петербургом, а представители Russ «помогли решить проблему на самом высоком уровне в обмен на долю в бизнесе». СМИ назвали реальным бенефициаром Russ бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова. Еще один собеседник издания говорил, что Бакальчук «влюбилась, и ее любовь имеет отношение к Russ». «Проект» писал, что Бакальчук приняла решение о слиянии Wildberries с оператором наружной рекламы Russ Outdoor под влиянием романа с исполнительным директором компании Робертом Мирзояном.

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Все эпизоды Зачем Кадыров вмешался в сделку с Wildberries, которую уже согласовали в Кремле? И как в России во время войны перераспределяют активы? 00:00 34:53

Фото на обложке: ТАСС