«Проект» утверждает, что на решение Татьяны Бакальчук объединить Wildberries с Russ Outdoor повлиял ее роман с директором рекламной группы

Глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук приняла решение о слиянии Wildberries с оператором наружной рекламы Russ Outdoor под влиянием романа с исполнительным директором компании Робертом Мирзояном, утверждает издание «Проект» со ссылкой на три источника.

Еще одной причиной, которая привела к решению о слиянии с Russ, «Проект» называет возможную помощь Роберта Мирзояна и его брата Левана после пожара на складе Wildberries под Петербургом в январе 2024 года. Татьяна Бакальчук, утверждает источник «Проекта», опасалась, что может стать обвиняемой по уголовному делу о пожаре. Тогда же она познакомилась с Мирзоянами — их ей представили «как людей, решающих проблемы с органами власти». «Проект» предполагает, что она обратилась к ним за помощью. В итоге обвиняемых в деле так и не появилось.

По информации источников «Проекта», помощь Мирзоянов также могла быть эффективной благодаря вмешательству реального бенефициара Russ Outdoor бизнесмена Сулеймана Керимова, с которым Татьяну Бакальчук познакомили после пожара. Весной, по словам собеседника «Проекта», он начал уговаривать Бакальчук объединить Wildberries с Russ Outdoor.

Татьяна Бакальчук в одном из интервью отрицала слухи о романе. «Официально заявляю — я ни с кем ни в каких отношениях не состою. Ну, если вдруг кому то интересно, сплю я там с кем-то — нет, не сплю», — говорила она. На вопросы «Проекта» Бакальчук не ответила.

О слиянии Wildberries и Russ стало известно в июне, а в конце июля к главе Чечни Рамзану Кадырову приехал муж Татьяны Бакальчук Владислав, пожаловавшийся на «серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом». Кадыров назвал слияние «наглым рейдерским захватом». Татьяна Бакальчук ответила, что «это не рейдерский захват, это развод». 30 июля она подала в суд иск о разводе.

По данным РБК, объединение Wildberries и Russ было одобрено правительством, а куратором проекта был назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин. В распоряжении Forbes оказалось письмо, в котором Владимир Путин поручает Орешкину поддержать объединение. «Проект» отмечает, что оборот Wildberries в десятки раз больше, чем у группы Russ (2,5 триллиона рублей против 30 миллиардов рублей в 2023 году), но при этом доли в объединенной компании поделили в пропорции 65 на 35.

Источники Forbes также выдвигали несколько версий по поводу конфликта между супругами Бакальчук. По одной из них, Татьяна Бакальчук опасалась сложностей с силовыми и надзорными органами из-за пожара на складе Wildberries, а представители Russ «помогли решить проблему на самом высоком уровне в обмен на долю в бизнесе». Еще один собеседник издания сказал, что Бакальчук «влюбилась, и ее любовь имеет отношение к Russ».

Читайте также

Муж основательницы Wildberries пожаловался Кадырову на «рейдерский захват» компании. Глава Чечни пообещал «защитить законный бизнес» Сделку по слиянию компании с оператором рекламы Russ одобрял лично Путин

Читайте также

Муж основательницы Wildberries пожаловался Кадырову на «рейдерский захват» компании. Глава Чечни пообещал «защитить законный бизнес» Сделку по слиянию компании с оператором рекламы Russ одобрял лично Путин