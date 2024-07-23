Кадыров назвал «наглым рейдерским захватом» слияние группы Russ с маркетплейсом Wildberries

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что компания Russ Outdoor, объявившая о слиянии с маркетплейсом Wildberries, осуществила «откровенный и наглый рейдерский захват».

Кадыров рассказал, что к нему в гости приехал Владислав Бакальчук — муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, — у которого возникли «серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом».

Активы компании Wildberries, на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год упорного труда, с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor. Причем мошенники даже не стараются создать видимость естественности и чистоты происходящего: оборот Russ Outdoor в сто раз меньше Wildberries, также не совпадает по интересам и характер бизнеса интернет-ретейлера WB и рекламного оператора Russ. Налицо откровенный и наглый рейдерский захват.

По словам Кадырова, «рычаги» этого процесса находятся в руках братьев Левана Мирзояна и Роберта Мирзояна, а также «нескольких известных кавказцев». После новостей о слиянии Wildberries и группы Russ источники РБК рассказывали, что глава Russ Роберт Мирзоян станет гендиректором объединенной группы компаний.

Кроме того, как написал Кадыров, некие «рейдеры» также оградили Татьяну Бакальчук от мужа и семерых детей. «Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», — добавил он, не пояснив, о чем конкретно идет речь.

Кадыров заявил, что «сделает все возможное, чтобы помочь вернуть в семью» Татьяну Бакальчук и «защитить законный бизнес». Он написал, что поручил этот вопрос своему соратнику, депутату Госдумы Адаму Делимханову. «Лица, известные своими рейдерскими махинациями и причастные к этим незаконным действиям, должны остановить этот процесс, вернуть супругу Владислава и бизнес в семью. И в этом вопросе я дойду до конца», — написал Кадыров.

18 июня маркетплейс Wildberries сообщил об «объединении с целью создания цифровой торговой платформы» с крупнейшим в России оператором наружной рекламы группой Russ. В сообщении говорилось, что «новейшая цифровая торговая платформа позволит миллионам представителей среднего, малого и микробизнеса использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров». О параметрах этой сделки ничего не сообщалось.

РБК выяснил, что объединение Wildberries и Russ одобрено правительством, а куратором проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин (а в распоряжении Forbes оказалось письмо, в котором Владимир Путин поручает Орешкину поддержать объединение). По данным источников РБК, одним из направлений проекта должно стать создание «платежной системы для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT и цифровой банковской сети». Кроме того, проект должен создать конкуренцию Amazon и Alibaba.

В 2019 году контрольный пакет акций Russ Outdoor купил конкурирующий оператор «Вера-Олимп», который, по данным РБК, финансировался семьей миллиардера Сулеймана Керимова. Официальными владельцами «Веры-Олимп» были братья Леван и Роберт Мирзояны (последний связь с Керимовым отрицал). The Bell отмечал, что все компании, через которые акционеры Russ владеют активом, находятся в залоге у банка ВТБ.

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