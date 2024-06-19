Маркетплейс Wildberries и занимающаяся наружной рекламой группа Russ объявили об объединении. Антимонопольная служба «изучает ситуацию»

Маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы группа Russ объявили «об объединении с целью создания цифровой торговой платформы». Соответствующее сообщение было размещено вечером 18 июня в телеграм-канале Wildberries.

«Новейшая цифровая торговая платформа, — говорится в объявлении об объединении компаний, — позволит миллионам представителей среднего, малого и микробизнеса использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров, даст стимул и выведет их на новый уровень развития, позволит нарастить экспорт товаров и усилить их продвижение».

Никаких подробностей о том, как маркетплейс и оператор наружной рекламы собираются создавать «цифровую торговую платформу», пока нет. В сообщении Wildberries лишь говорится, что «география стратегического проекта охватит территорию Российской Федерации, стран бывшего СНГ, стран глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая (всего более 5,8 миллиарда человек)».

The Bell отмечает, что сообщение об объединении было «скромным» и появилось в телеграм-канале Wildberries «в странное для объявления о такой крупной сделке время».

Также нет информации о параметрах сделки. При этом РБК со ссылкой на источник, близкий к сторонам, сообщило, что гендиректором «будущей объединенной группы компаний» станет глава WB Татьяна Бакальчук, а глава Russ Роберт Мирзоян — главным исполнительным директором объединенной группы.

Руководитель ФАС Максим Шаскольский заявил, что антимонопольная служба пока не получала запрос на одобрение сделки, но он не исключает, что объединение будет иметь положительный эффект.

«Если бы Wildberries с Ozon объединялись, то, конечно, нас бы это точно обеспокоило. И даже можно предсказать ответ на такую ситуацию. А в части Russ и Wildberries мы ситуацию изучим. Компании успешны, развиваются в разных сегментах, возможно, будет достигнут положительный эффект для предпринимателей, для потребителей», — цитирует главу ФАС «Интерфакс».

На момент объявления «об объединении» 99% Wildberries, по данным СПАРК, принадлежали Татьяне Бакальчук, еще 1% — ее мужу.

Юридическое лицо группы Russ — ООО «Русс Аутдор» — на 99% принадлежит ООО «Стинн», которое в свою очередь контролируется неким Григорием Садояном и двумя его компаниями, пишет The Bell, отмечая, что все 100% компании заложены в банке ВТБ. В 2019 году, когда создавалась группа Russ в ее нынешнем виде, отмечает издание, причастной к ней называли семью Сулеймана Керимова, однако в компании это отрицали. В 2022 году 30% «Стинн» несколько месяцев владел бывший сотрудник аппарата правительства Сергея Котляренко, управлящий активами бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова. Однако затем доля Котляренко, согласно данным СПАРК, вернулась к Садояну.

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