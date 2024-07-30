Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд иск о разводе с мужем

Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск в суд к своему мужу Владиславу Бакальчуку, сообщает пресс-служба московских судов.

Суть иска не раскрывается. В пресс-службе только пояснили, что предметом иска «являются требования, вытекающие из семейных правоотношений».

Вскоре сама Бакальчук сообщила, что «официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом».

В июне Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». По данным РБК и Forbes, платформа должна стать конкурентом американскому Amazon и китайской Alibaba, а на ее базе собираются создать платежную систему для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT, а также цифровую банковскую сеть. РБК писал, Бакальчук должна была занять пост гендиректора будущей объединенной группы компаний, а исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян — должность главного исполнительного директора. Президент России Владимир Путин поручил замглавы администрации президента Максиму Орешкину поддержать объединение Wildberries и Russ.

23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что к нему на встречу приехал Владислав Бакальчук, у которого возникли «серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом». Бакальчук утверждал, что его жена «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес». Кадыров заявил, что компания Russ Outdoor осуществила «откровенный и наглый рейдерский захват» Wildberries. Он также пообещал помочь «вернуть в семью» Татьяну Бакальчук и «защитить законный бизнес».

Татьяна Бакальчук заявила, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе, и что «с самого начала все было согласовано» с ее мужем, который лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании. Она также рассказала, что у ее мужа один процент акций Wildberries и он не принимает участия в управлении компанией.

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Все эпизоды Раздел Wildberries. При чем тут Рамзан Кадыров? И почему дело, похоже, не только в разводе владельцев маркетплейса? 00:00 32:24