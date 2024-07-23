«Я ни от кого не прячусь». Татьяна Бакальчук ответила мужу, пожаловавшемуся Кадырову, что жена ушла из дома и связалась с компанией, которая «отжимает бизнес»

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опубликовала видео в ответ на заявления мужа Владислава, пожаловавшегося Кадырову, что его жена «ушла из дома» и «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес».

«Как вы видите, я не являюсь заложницей как в „Кавказской пленнице“. Я ни от кого не прячусь и ничего не скрываю», — говорит Татьяна Бакальчук в видео. По ее словам, их с мужем младшие дети находятся на отдыхе с ее мамой, а старших она «лично проводила на поезд в другой город». Сама Бакальчук, как она говорит, находится в Москве и продолжает работать.

Также Бакальчук заявила, что у ее мужа «действительно один процент акций и он не принимает участия в управлении компанией» (на этих словах она показывает в камеру соответствующий документ). Она утверждает, что вместе с командой приняла решение о том, что им необходимо «трансформироваться». По словам Бакальчук, сделка по слиянию с рекламной группой Russ «полностью одобрена и поддержана», а «спасать» ее ни от кого не нужно.

«Кем и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством — честно говоря, для меня большая загадка», — говорит Бакальчук. Она добавила, что сожалеет о том, что ее муж «решил предать огласке» семейные трудности и подтвердила начало бракоразводного процесса.

Владислав Бакальчук, в свою очередь, сказал РБК, что его жена ушла из дома в начале апреля и стала общаться с братьями Леваном и Робертом Мирзоянами. «Почему общается, не понимал. Потом уже догадался, что у них намерения недобрые, многие тоже видели это», — сказал Владислав Бакальчук. По его мнению, Леван Мирзоян «манипулирует» его женой, которая отстранила его от управления компании. Он подтвердил, что у него был 1% в компании.

К Кадырову Бакальчук, по его словам, решил обратиться, потому что они «раньше дружили и общались», а о возможный бракоразводный процесс с женой он не обсуждал. «Надеюсь, не начнется», — добавил Владислав Бакальчук.

23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что к нему в гости приехал Владислав Бакальчук, у которого возникли «серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом». По итогам общения с ним Кадыров заявил, что компания Russ Outdoor, объявившая о слиянии с Wildberries, осуществила «откровенный и наглый рейдерский захват» и пообещал помочь «вернуть в семью» Татьяну Бакальчук и «защитить законный бизнес».

Татьяна Бакальчук после этого заявила, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе, и что «с самого начала все было согласовано» с ее мужем, который лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании. Заявление также опубликовала компания Wildberries. «Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий», — говорится в нем.

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