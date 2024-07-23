Муж основательницы Wildberries пожаловался Кадырову на «рейдерский захват» компании. Глава Чечни пообещал «защитить законный бизнес» Сделку по слиянию компании с оператором рекламы Russ одобрял лично Путин

Ирина Алтухова / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Рамзан Кадыров опубликовал видео с Владиславом Бакальчуком — мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук. По утверждению главы Чечни, тот «приехал к нему в гости». На записи Бакальчук жалуется, что дела у него идут «не очень» — жена «ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес».

Кадыров заявляет, что компания Russ Outdoor, которая объявила о слиянии с маркетплейсом Wildberries, осуществила «откровенный и наглый рейдерский захват». Он обвинил в «разрушении семьи» и «рейдерстве» владельцев группы Russ братьев Левана и Роберта Мирзоянов и «нескольких известных кавказцев». Кадыров заявил, что считает их «чертями», а не людьми и мужчинами.

В подписи к видео глава Чечни пообещал, что «сделает все возможное, чтобы помочь вернуть в семью» Татьяну Бакальчук и «защитить законный бизнес». Он поручил решить этот вопрос своему соратнику, депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Вскоре на видео главы Чечни ответила Татьяна Бакальчук. Она отвергла заявления о том, что слияние компаний Russ и Wildberries — это рейдерский захват. «Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — заявила предпринимательница.

Бакальчук также опубликовала совместную фотографию с мужем и Робертом Мирзояном. После новостей о слиянии Wildberries и Russ источники РБК рассказывали, что Мирзоян станет главным исполнительным директором будущей объединенной группы компаний, Бакальчук займет пост гендиректора.

В Wildberries заявили, что компания и группа Russ продолжают работу «в стабильном режиме». «Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий. Продолжим информировать вас о новых возможностях для наших селлеров, партнеров и клиентов», — добавила пресс-служба маркетплейса.

Издание The Bell отмечает, что перед заявлением Кадырова Wildberries начал переводить свой бизнес на совместную компанию с группой Russ. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», 22 июля основное юрлицо маркетплейса ООО «Вайлдберриз» передало 26 своих дочерних компаний ООО «РВБ» — новой совместной компании c группой Russ, созданной в начале июля. При этом в новой компании «Вайлдберриз» принадлежит 65%, а «РВБ» — 35%. 23 июля появилась информация, что Wildberries уведомил своих продавцов о скорой смене юридического лица.

До конца 2019 года Татьяна Бакальчук была единственной владелицей Wildberries, но 31 декабря 2019 года она передала мужу 1% компании. В 2021 году Бакальчуки впервые вошли в рейтинг богатейших семей России по версии Forbes и сразу возглавили его. На тот момент журнал оценивал их общее состояние в 13,1 миллиарда долларов. После 2021 года Forbes рейтинг не обновлял.

По оценке журнала на 2024 год, состояние Татьяны Бакальчук достигает 7,4 миллиарда долларов. Она занимает 22-ю строчку в рейтинге 125 миллиардеров России. Ее мужа в этом списке нет.

О слиянии Wildberries и крупнейшего в России оператора наружной рекламы группы Russ маркетплейс сообщил 18 июня. О параметрах сделки не сообщалось. В пресс-релизе отмечалось лишь, что объединение происходит с целью создания «новейшей цифровой торговой платформы», а география проекта охватит территорию России, стран бывшего СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, а также Индию и Китай.

Объединение Wildberries и Russ было одобрено правительством России. Сделку курировал замглавы администрации президента Максим Орешкин, сообщали источники РБК. По их словам, новая цифровая платформа должна стать конкурентом американскому Amazon и китайской Alibaba, а на ее базе предстоит создать «платежную систему для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT и цифровую банковскую сеть». Forbes утверждал, что объединение Wildberries и Russ одобрил лично Владимир Путин. Информацию о том, что президент России поручил поддержать сделку, подтвердили и в Кремле.

Группа Russ несколько лет скупает активы на российском рынке наружной рекламы, писал The Bell. За это время компания стала владельцем четырех крупнейших операторов на рынке. РБК в 2019 году сообщал, что за созданием группы стояли структуры сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова. Источники «Коммерсанта» до сих под утверждают, что «за Russ все еще стоит Керимов». Собеседники The Bell, осведомленные о сделке по слиянию Wildberries и Russ, говорили, что это попытка Керимова «влезть» в бизнес Wildberries.

Почему Владислав Бакальчук решил пожаловаться на сделку Кадырову и сделал это именно сейчас, пока неясно. Вмешательство главы Чечни свидетельствует о нежелании Бакальчуков договориться между собой о разделе бизнеса и конфликте между ними, пишет телеграм-канал Faridaily, который ведут журналисты Фарида Рустамова и Максим Товкайло. «В этом конфликте Владислав Бакальчук сделал довольно… яркий шаг. Который, впрочем, вряд ли ему поможет, так как крыша у жены позубастей», — отмечают авторы канала.

Послушайте выпуск подкаста «Что случилось» о странном слиянии Wildberries с группой Russ, которое курируют в Кремле

Все эпизоды Wildberries объявил об очень странной сделке — причем курируют ее в Кремле. Какие планы у власти на главный российский маркетплейс? 00:00 47:46