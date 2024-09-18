Wildberries сообщил, что муж главы маркетплейса Владислав Бакальчук пытался «незаконно» попасть в офис компании. Произошла стрельба

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав вместе с охраной попытался попасть в офис компании в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса.

В Wildberries назвали это «попыткой незаконного проникновения».

«Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — заявили в компании.

Незадолго до сообщения Wildberries телеграм-канал Mash писал, что к головному офису маркетплейса приехали неизвестные и «устроили пальбу». По информации канала, трое мужчин получили огнестрельные ранения.

«Предварительно, компания мужчин пыталась зайти в офис, их не пустили. После этого началась потасовка», — пишет Mash.

Вскоре о стрельбе сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

В свою очередь Бакальчук заявил, что в офисе должен был пройти новый раунд переговоров по финансированию строительства новых складов компании. «Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт. В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег», — расскзал Бакальчук.

Он допустил, что целью нападавших мог быть он сам.

Обновление. Произошедшее также прокомментировала Татьяна Бакальчук. По ее словам, группа людей под руководством Владислава Бакальчука, сооснователя компании Сергея Ануфриева и бывшего председателя совета директоров Владимира Бакина «попыталась захватить офисы Wildberries в Москве». Три человека ранены, сообщила Бакальчук, не уточнив как они получили ранения. «Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка.», — заявила Бакальчук.

В июне Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что к нему на встречу приехал Владислав Бакальчук, у которого возникли «серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом». Бакальчук утверждал, что его жена «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес».

Татьяна Бакальчук заявила, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе, и что «с самого начала все было согласовано» с ее мужем, который лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании. Она также рассказала, что у ее мужа один процент акций Wildberries и он не принимает участия в управлении компанией. 30 июля Татьяна Бакальчук сообщила, что «официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом».

Forbes выдвигал несколько версий причин конфликта между Бакальчуками. По одной из них, Татьяна Бакальчук опасалась сложностей с силовыми и надзорными органами из-за пожара на складе Wildberries под Петербургом в январе 2024 года. Представители Russ якобы помогли решить проблему «на самом высоком уровне в обмен на долю в бизнесе». По другой версии, Бакальчук «влюбилась, и ее любовь имеет отношения к Russ». «Проект» писал, что Бакальчук приняла решение о слиянии Wildberries с оператором наружной рекламы Russ Outdoor под влиянием романа с исполнительным директором компании Робертом Мирзояном.

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