Следственный комитет возбудил дело об убийстве и самоуправстве после стрельбы в офисе Wildberries в центре Москве
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Wildberries в московском бизнес-центре «Романов двор», сообщила пресс-служба ведомства.
Дело возбудили по статьям об убийстве (статья 105 УК), покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК), незаконном хранении огнестрельного оружия (статья 222 УК), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК) и самоуправстве (часть 2 статьи 330 УК).
Ведомство подтвердило, что в результате стрельбы погибли два человека. Еще семеро получили ранения. Их госпитализировали. Среди пострадавших — два сотрудника правоохранительных органов, прибывших на место происшествия.
Стрельба в главном офисе Wildberries в Москве произошла днем 18 сентября. В то же время стало известно, что в другой офис компании у метро «Динамо» пришли вооруженные люди.
Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж Владислав попытался захватить офисы Wildberries. В компании заявили, что стрельбу открыли люди, сопровождавшие бизнесмена.
Владислав Бакальчук возложил ответственность за стрельбу на руководство компании «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ), с которым, по его словам, он у него должна была пройти деловая встреча в офисе Wildberries. Бизнесмен утверждает, что первыми стрелять начали со стороны офиса Wildberries, а его спутники были ранены. Бакальчук не уточнил, кто его сопровождал. При этом он также отметил, что пришел в Wildberries с охранниками из МВД, которые его защищали.