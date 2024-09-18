Следственный комитет возбудил дело об убийстве и самоуправстве после стрельбы в офисе Wildberries в центре Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Wildberries в московском бизнес-центре «Романов двор», сообщила пресс-служба ведомства.

Дело возбудили по статьям об убийстве (статья 105 УК), покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК), незаконном хранении огнестрельного оружия (статья 222 УК), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК) и самоуправстве (часть 2 статьи 330 УК).

Ведомство подтвердило, что в результате стрельбы погибли два человека. Еще семеро получили ранения. Их госпитализировали. Среди пострадавших — два сотрудника правоохранительных органов, прибывших на место происшествия.

Стрельба в главном офисе Wildberries в Москве произошла днем 18 сентября. В то же время стало известно, что в другой офис компании у метро «Динамо» пришли вооруженные люди.

Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж Владислав попытался захватить офисы Wildberries. В компании заявили, что стрельбу открыли люди, сопровождавшие бизнесмена.

Владислав Бакальчук возложил ответственность за стрельбу на руководство компании «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ), с которым, по его словам, он у него должна была пройти деловая встреча в офисе Wildberries. Бизнесмен утверждает, что первыми стрелять начали со стороны офиса Wildberries, а его спутники были ранены. Бакальчук не уточнил, кто его сопровождал. При этом он также отметил, что пришел в Wildberries с охранниками из МВД, которые его защищали.

Что известно о стрельбе в Wildberries

В центре Москвы у главного офиса Wildberries произошла стрельба Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Он утверждает, что приехал на переговоры — и мог быть целью нападавших

Что известно о стрельбе в Wildberries

В центре Москвы у главного офиса Wildberries произошла стрельба Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Он утверждает, что приехал на переговоры — и мог быть целью нападавших