«Агентство»: в конфликте в офисе Wildberries участвовал боец MMA из чеченского клуба «Ахмат». Бакальчук обращался за помощью к Кадырову после сделки маркетплейса с Russ

Среди пострадавших при стрельбе у главного офиса Wildberries в Москве оказался Умар Чичаев — боец MMA из Чечни, который фотографировался с главой республики Рамзаном Кадыровым, сообщает «Агентство».

Издание обратило внимание на публикацию близкого к силовикам телеграм-канала Mash, который назвал имена троих пострадавших. Так, по данным канала, ранения получили три профессиональных бойца из республик Кавказа — Абубакар Местоев, Рашид Кодзев и Умар Чичаев. Mash утверждал, что по крайней мере Местоев и Чичаев «были в компании Владислава Бакальчука».

Кодзев, как установило «Агентство», выходец из Ингушетии, а Местоев — из Северной Осетии. В свою очередь Чичаев — боец смешанных единоборств из Чечни. Данные из утечек, изученные журналистами, свидетельствуют, что он живет в Грозном. В открытых источниках Чичаева представляют как бойца клуба «Ахмат», основанного Рамзаном Кадыровым.

«Агентство» также нашло страницы Чичаева в соцсетях, где опубликованы несколько фотографий бойца в форме СОБР Росгвардии. На других снимках он стоит рядом с Кадыровым и его соратниками — депутатом от Чечни Адамом Делимхановым и бывшим командиром отряда СОБР «Ахмат», сейчас занимающим пост зампреда правительства республики, Абузайдом Висмурадовым.

Стрельба у главного офиса Wildberries в центре Москвы произошла днем 18 сентября. В это же время появились сообщения о визите вооруженных людей в офис маркетплейса у метро «Динамо». В Wildberries заявили, что Владислав Бакальчук пытался захватить офисы компании, а люди сопровождавшие его открыли стрельбу. Татьяна Бакальчук назвала случившееся неудачной попыткой рейдерского захвата.

Владислав Бакальчук утверждает, что пришел в главный офис Wildberries с коллегами и охраной в виде сотрудников МВД на переговоры с руководством «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ). По его словам, первыми стрелять начали в офисе Wildberries. Он возложил ответственность за стрельбу и раненых на руководство «РВБ».

В результате стрельбы, по данным СМИ, погиб один человек. Еще несколько (от трех до семи) человек получили ранения. Среди раненых — сотрудники полиции. Задержаны около 30 участников стрельбы.

Стрельба произошла на фоне развода Татьяны и Владислава Бакальчуков и объединения Wildberries с оператором наружной рекламы Russ. О сделке стало известно в июне, а уже в июле в нее вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, к которому обратился Бакальчук. Муж основательницы Wildberries тогда утверждал, что жена «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес».

Что известно о стрельбе у главного офиса Wildberries

В центре Москвы у главного офиса Wildberries произошла стрельба Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Он утверждает, что приехал на переговоры — и мог быть целью нападавших

Что известно о стрельбе у главного офиса Wildberries

В центре Москвы у главного офиса Wildberries произошла стрельба Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Он утверждает, что приехал на переговоры — и мог быть целью нападавших