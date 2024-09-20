Владислав Бакальчук заявил, что находится дома и с ним «все в порядке». Ранее сообщалось, что его задержали по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что находится дома. Видео с заявлением бизнесмена опубликовали в его телеграм-канале.

«Я дома и со мной все в порядке. Спасибо вам за то, что поддерживали меня все эти дни. Я буду и дальше продолжать бороться за свою семью и за наш семейный бизнес. Правда и закон на нашей стороне. Пускай восторжествует справедливость», — сказал Бакальчук в «кружочке».

19 сентября журналисты и адвокаты мужа основательницы Wildberries сообщали, что Бакальчука задержали на 48 часов после стрельбы в офисе маркетплейса в центре Москвы. Утверждалось, что ему предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и в самоуправстве.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что 20 сентября по месту жительства Бакальчука провели обыски, во время которых «изъяты предметы, представляющие интерес для следствия».

Стрельба у главного офиса Wildberries в центре Москвы произошла днем 18 сентября. В результате погибли два охранника компании, еще семь человек получили ранения.

В Wildberries заявили, что Владислав Бакальчук попытался «незаконно проникнуть» в офис маркетплейса, а стрельбу открыли его спутники. Бакальчук утверждает, что пришел в главный офис Wildberries с коллегами и охраной в виде сотрудников МВД на переговоры с новым руководством компании. По его словам, первыми стрелять начали со стороны офиса Wildberries.

По факту стрельбы Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пяти статьям, включая убийство, незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Обвинения предъявили 33 задержанным по уголовному делу. К вечеру 20 сентября по уголовному делу о стрельбе арестовали 30 человек. Еще шесть человек в связи со стрельбой получили по 15 суток административного ареста по статье о неповиновении полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП).

Что произошло в офисе Wildberries

В центре Москвы у главного офиса Wildberries произошла стрельба Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Он утверждает, что приехал на переговоры — и мог быть целью нападавших

Что произошло в офисе Wildberries

В центре Москвы у главного офиса Wildberries произошла стрельба Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Он утверждает, что приехал на переговоры — и мог быть целью нападавших