Владислава Бакальчука задержали по делу о стрельбе в офисе Wildberries. Ему предъявили обвинение в убийстве

Владислава Бакальчука, мужа основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, задержали силовики, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету, и источник, близкий к правоохранительным органам.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения. В каком качестве задержан Бакальчук, неизвестно.

По данным газеты «Известия», которая ссылается на источник, Бакальчуку предъявили обвинения по делу о стрельбе в офисе Wildberries, в результате которой погибли два охранника. Forbes со ссылкой на адвокатов Владислава Бакальчука уточняет, что ему предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и в самоуправстве. Он задержан на 48 часов.

В заявлении адвокатов, которое приводит The Bell, задержание Бакальчука названо «вопиющим и беспрецедентным нарушением прав». Адвокаты утверждают, что стрельба была открыта сотрудниками охраны изнутри офиса, куда Бакальчук отправился на деловую встречу, и заявляют о «явной провокации со стороны руководства Wildberries». «Человек, на которого было совершено покушение в центре Москвы, на глазах у десятка свидетелей, внезапно сам стал обвиняемым по целому ряду уголовных дел», — говорится в заявлении.

Днем 18 сентября компания Wildberries сообщила, что муж основательницы Татьяны Бакальчук Владислав вместе с охраной попытался «незаконно проникнуть» в офис маркетплейса в бизнес-центре «Романов двор». У здания началась стрельба, в результате которой погибли двое сотрудников охраны. Владислав Бакальчук утверждал, что пришел на деловую встречу и «его люди» не были вооружены, но их сопровождала охрана из МВД. В пресс-службе компании Wildberries настаивают, что стрельбу открыли именно сопровождавшие Владислава Бакальчука. Следственный комитет возбудил дело по пяти статьям, включая убийство (105 УК), незаконное хранение оружия (222 УК) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (317 УК).

стрельба в офисе wildberries

В центре Москвы у главного офиса Wildberries произошла стрельба Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Он утверждает, что приехал на переговоры — и мог быть целью нападавших

стрельба в офисе wildberries

В центре Москвы у главного офиса Wildberries произошла стрельба Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Он утверждает, что приехал на переговоры — и мог быть целью нападавших