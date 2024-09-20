Суд в Москве назначил по 15 суток ареста шестерым фигурантам дела о стрельбе в офисе Wildberries

Тверской суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста шестерым участникам стрельбы у офиса Wildberries 18 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Суд признал виновными по административной статье о неповиновении полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП) двух Чапановых, двух Цицкиевых, Кодзоева и Ведзижева. Их полные имена пресс-служба суда не назвала, указав лишь инициалы.

«Медиазона» отмечает, что аресты Адама Чапанова и Магомеда Кодзоева связаны с тем, что они попытались прорваться в больницу НИИ скорой помощи в Москве, куда доставили пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries. Всего, следует из материалов дела, туда приехали около 30 человек. Когда Чапанова и Кодзоева задержали, они «размахивали руками, упирались ногами в асфальт и цеплялись за форменное обмундирование сотрудников полиции». В итоге к ним применили силу и спецсредства.

Стрельба у главного офиса Wildberries в центре Москвы произошла днем 18 сентября. В результате погибли два охранника компании, еще семь человек получили ранения.

В Wildberries заявили, что муж основательницы компании Владислав Бакальчук вместе с охраной попытался «незаконно проникнуть» в офис маркетплейса, а стрельбу открыли его спутники. Бакальчук утверждает, что пришел в главный офис Wildberries с коллегами и охраной в виде сотрудников МВД на переговоры с руководством «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ). По его словам, первыми стрелять начали со стороны офиса Wildberries.

По факту стрельбы Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пяти статьям, включая убийство (105 УК), незаконное хранение оружия (222 УК) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (317 УК). Обвинения предъявили 33 задержанным по уголовному делу, включая Бакальчука.

К вечеру 20 сентября по делу были арестованы около 20 человек, в том числе уроженец Чечни Умар Чичаев, который служил в Росгвардии и был бойцом клуба «Ахмат», основанного Рамзаном Кадыровым. Об аресте Бакальчука пока не сообщалось.

что известно о стрельбе

В центре Москвы у главного офиса Wildberries произошла стрельба Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Он утверждает, что приехал на переговоры — и мог быть целью нападавших

что известно о стрельбе

В центре Москвы у главного офиса Wildberries произошла стрельба Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Он утверждает, что приехал на переговоры — и мог быть целью нападавших