По делу о стрельбе в офисе Wildberries обвинения предъявлены более 30 задержанным. Шесть человек отправлены в СИЗО

Следователи предъявили обвинения 33 задержанным по уголовному деле о стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Среди них — муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав.

По информации агентства, мера пресечения обвиняемым будет избираться в течение двух дней. СК попросил отправить в СИЗО всех фигурантов дела.

Вечером 19 сентября Басманный районный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов дела, сообщила пресс-служба столичных судов. Источник ТАСС утверждает, что Владислава Бакальчуку меру пресечения изберут 20 сентября.

«Коммерсант» пишет, что в числе обвиняемых не только участники стрельбы, но и те, кто попытался попасть в офис Wildberries в бизнес-центре «Искра-парк» у метро «Динамо» и «защитники» офисов.

Forbes со ссылкой на адвокатов Бакальчука писал, что ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и в самоуправстве. В заявлении адвокатов Бакальчука его задержание названо «вопиющим и беспрецедентным нарушением прав». По их версии, стрельба была открыта сотрудниками охраны изнутри офиса, куда Бакальчук отправился на деловую встречу. Они заявили о «явной провокации со стороны руководства Wildberries».

По данным «Коммерсанта», следствие считает, что группа нападавших во главе с Бакальчуком прибыла в офис компании «с целью воздействия на принятие руководством ООО „Вайлдберриз“ решения о безвозмездной передаче 49% долей» маркетплейса. Нападавшие «стали применять насилие к находящимся в офисе людям, а также производить в них выстрелы из не установленного следствием оружия». Под огонь попали в том числе полицейские.

Днем 18 сентября компания Wildberries сообщила, что Владислав Бакальчук вместе с охраной попытался «незаконно проникнуть» в офис маркетплейса в бизнес-центре «Романов двор». У здания началась стрельба, в результате которой погибли двое сотрудников охраны. Владислав Бакальчук утверждал, что пришел на деловую встречу и «его люди» не были вооружены. В пресс-службе компании Wildberries заявили, что стрельбу открыли сопровождавшие Владислава Бакальчука. Следственный комитет возбудил дело по пяти статьям, включая убийство (105 УК), незаконное хранение оружия (222 УК) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (317 УК).

Между Татьяной и Владиславом Бакальчуками идет бракоразводный процесс. О нем стало известно вскоре после того, как Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». Бакальчук утверждал, что его жена «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес», в результате он обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову, который заявил, что «сделает все возможное, чтобы помочь вернуть в семью» Татьяну Бакальчук. Сама Бакальчук заявила, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе, и что «с самого начала все было согласовано» с ее мужем. Она также рассказала, что у ее мужа один процент акций Wildberries и он не принимает участия в управлении компанией.

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