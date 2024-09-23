«С сегодняшнего дня — снова Ким». Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сменила фамилию
Основательница и генеральный директор Wildberriess Татьяна Бакальчук объявила в своем телеграм-канале, что меняет фамилию на девичью. Теперь она Татьяна Ким.
«Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — говорится в сообщении.
Предпринимательница подала в суд иск о разводе с мужем Владиславом Бакальчуком в июле. Незадолго до этого Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы».
О разводе Бакальчуков широкой публике стало известно, после того как в сделку о слиянии Wildberries и Russ вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров.
Forbes выдвигал несколько версий причин конфликта между Бакальчуками. По одной из них, Татьяна Бакальчук опасалась сложностей с силовыми и надзорными органами из-за пожара на складе Wildberries под Петербургом в январе 2024 года. Представители Russ якобы помогли решить проблему «на самом высоком уровне в обмен на долю в бизнесе». По другой версии, Бакальчук «влюбилась, и ее любовь имеет отношения к Russ».
«Проект» писал, что Бакальчук приняла решение о слиянии Wildberries с оператором наружной рекламы Russ Outdoor под влиянием романа с исполнительным директором компании Робертом Мирзояном.
На фоне сделки и развода Бакальчуков у главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба. Погибли два человека, еще семеро получили ранения. Возбуждено уголовное дело по пяти статьям, включая убийство, незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Обвинения предъявили 33 задержанным. Сообщалось, что среди обвиняемых Владислав Бакальчук — его также задержали, но затем отпустили после допроса.