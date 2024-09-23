Основательница и генеральный директор Wildberriess Татьяна Бакальчук объявила в своем телеграм-канале, что меняет фамилию на девичью. Теперь она Татьяна Ким.

«Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — говорится в сообщении.

Предпринимательница подала в суд иск о разводе с мужем Владиславом Бакальчуком в июле. Незадолго до этого Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой ».

О разводе Бакальчуков широкой публике стало известно, после того как в сделку о слиянии Wildberries и Russ вмешался глава Чечни .

Forbes выдвигал несколько версий причин конфликта между Бакальчуками. По одной из них, Татьяна Бакальчук опасалась сложностей с силовыми и надзорными органами из-за пожара на складе Wildberries под Петербургом в январе 2024 года. Представители Russ якобы помогли решить проблему «на самом высоком уровне в обмен на долю в бизнесе». По другой версии, Бакальчук «влюбилась, и ее любовь имеет отношения к Russ».

«Проект» писал, что Бакальчук приняла решение о слиянии Wildberries с оператором наружной рекламы Russ Outdoor под влиянием романа с исполнительным директором компании Робертом Мирзояном.

На фоне сделки и развода Бакальчуков у главного офиса Wildberries в Москве произошла . Погибли два человека, еще семеро получили ранения. Возбуждено уголовное дело по пяти статьям, включая убийство, незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Обвинения предъявили 33 задержанным. Сообщалось, что среди обвиняемых Владислав Бакальчук — его также задержали, но затем отпустили после допроса.

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