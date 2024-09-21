Суд назначил по 15 суток административного ареста еще 13 участникам стрельбы в офисе Wildberries

Мещанский районный суд Москвы назначил административный арест еще 13 участникам нападения на офис Wildberries, сообщает пресс-служба судов.

Подсудимых признали виновными в неповиновении требованиям сотрудников полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП). Их фамилии перечисляются в сообщении пресс-службы, других подробностей о них не приводится.

Накануне Тверской районный суд Москвы назначил по 15 суток еще шестерым участникам стрельбы. Их также признали виновными по административной статье о неповиновении полиции. Они, как сообщил ТАСС, пытались прорваться в больницу НИИ скорой помощи в Москве, куда доставили одного из пострадавших при стрельбе.

«Медиазона» писала, что всего к больнице приехали около 30 человек. В постановлениях судов, которые после этого начали назначать им административные аресты, говорилось, что приехавшие выражали «агрессивное поведение», активно жестикулировали и, «конфликтуя между собой, толкая друг друга», пытались попасть в больницу.

Стрельба в офисе Wildberries произошла днем 18 сентября. В компании сообщили, что муж ее основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав вместе с охраной попытался «незаконно проникнуть» в офис маркетплейса в бизнес-центре «Романов двор». Сам Бакальчук утверждает, что он пришел на деловую встречу с коллегами и охраной в виде сотрудников МВД, а стрелять начали со стороны офиса Wildberries. При стрельбе погибли два охранника.

После стрельбы Владислава Бакальчука задержали, а затем, как сообщали деловые издания, предъявили ему обвинение в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Адвокаты Бакальчука назвали задержание «вопиющим и беспрецедентным нарушением прав» и заявили о «провокации со стороны руководства Wildberries».

Следственный комитет после стрельбы возбудил дело по нескольким статьям, включая убийство. За два дня московские суды в рамках этого дела отправили в СИЗО 30 человек. В четверг, 19 сентября, были арестованы шестеро, на следующий день — еще 24, включая бойца ММА Умара Чичаева. Самого Владислава Бакальчука, который также был задержан, арестовывать не стали. Вечером 20 сентября он сообщил, что находится дома и с ним «все в порядке». Его адвокаты рассказали «Коммерсанту», что следователи не нашли состава преступления в действиях Бакальчука. Вместе с этим, как сообщил ТАСС, СК отпустил еще трех задержанных. Их имена не называются.

стрельба в офисе wildberries

В центре Москвы у главного офиса Wildberries произошла стрельба Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Он утверждает, что приехал на переговоры — и мог быть целью нападавших

стрельба в офисе wildberries

В центре Москвы у главного офиса Wildberries произошла стрельба Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Он утверждает, что приехал на переговоры — и мог быть целью нападавших