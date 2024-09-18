При стрельбе в офисе Wildberries погибли два охранника

При стрельбе в офисе Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы погибли двое охранников.

Гибель одного из них подтвердила основательница компании Татьяна Бакальчук. «К моему глубокому сожалению, в результате вооруженной атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса», — написала она.

О гибели второго сотрудника охраны сообщили Forbes, «Интерфакс» и РИА Новости со ссылками на источник в компании. Еще как минимум один человек ранен, о его состоянии неизвестно. По данным «Интерфакса», около 30 человек после стрельбы доставлены в полицию.

Днем 18 сентября Wildberries сообщила, что муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав вместе с охраной попытался «незаконно проникнуть» в офис маркетплейса в бизнес-центре «Романов двор». У здания началась стрельба, несколько человек были ранены. Владислав Бакальчук утверждает, что он пришел на деловую встречу и «его люди» не были вооружены. При этом бизнесмен отметил, что их также сопровождала и защищала охрана из МВД. В пресс-службе компании Wildberries настаивают, что стрельбу открыли именно сопровождавшие Владислава Бакальчука.

стрельба в офисе wildberries

В центре Москвы у главного офиса Wildberries произошла стрельба Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Он утверждает, что приехал на переговоры — и мог быть целью нападавших

стрельба в офисе wildberries

В центре Москвы у главного офиса Wildberries произошла стрельба Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Он утверждает, что приехал на переговоры — и мог быть целью нападавших