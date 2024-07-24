«Дождь»: Сулейман Керимов организовал встречу Владимира Путина с Татьяной Бакальчук. После этого президент одобрил слияние Wildberries и Russ
Российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов причастен к сделке по объединению маркетплейса Wildberries и крупнейшего в России оператора наружной рекламы Russ, рассказали журналистке «Дождя» Юлии Таратуте четыре источника, близкие к Кремлю.
Ранее о том, что Керимов связан с компанией Russ, сообщали РБК и «Коммерсант». Источники The Bell называли слияние компаний попыткой Керимова «влезть» в бизнес Wildberries. Собеседники Таратуты также утверждают, что сделка совершается в интересах миллиардера.
По данным «Дождя», Керимов «буквально очаровал» основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук. Сначала он привел ее к главе администрации президента России Антону Вайно, а затем организовал встречу предпринимательницы с Владимиром Путиным.
Как сообщалось ранее, президент поручил поддержать слияние Wildberries и Russ. Forbes писал, что это произошло после письма, которое гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и исполняющий директор Russ Роберт Мирзоян направили Путину. По данным РБК, сделку курирует замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Источники Дождя расходятся в оценке, кто в итоге выиграет от сделки. По одной из версий, жертвой объединения компаний станет муж Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук. При этом, согласно другой версии, Керимов хочет полностью забрать себе Wildberries, «кинув и хозяйку» маркетплейса. «Бесхозная компания была, теперь Сулейман забирает ее забесплатно», — говорит один из собеседников.
Компании Wildberries и Russ объявили «об объединении с целью создания новейшей цифровой торговой платформы» в середине июня. По данным РБК и Forbes, платформа должна стать конкурентом американскому Amazon и китайской Alibaba, а на ее базе собираются создать платежную систему для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT, а также цифровую банковскую сеть.
23 июля сделка снова привлекла к себе внимание. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с Владиславом Бакальчуком — мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, который пожаловался на проблемы в семье и бизнесе. В итоге Кадыров заявил, что компания Russ осуществила «откровенный и наглый рейдерский захват» Wildberries. Он пообещал помочь «вернуть в семью» Татьяну Бакальчук и «защитить законный бизнес». Предпринимательница ответила, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе, и что «с самого начала все было согласовано» с ее мужем.