«Коммерсант»: муж основательницы Wildberries пытается через Роспатент приостановить слияние маркетплейса с Russ

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук направил письмо в Роспатент, в котором говорится, что передача товарных знаков от маркетплейса структуре, образованной в результате слияния компании и оператора рекламы Russ, может нарушить его права. Об этом сообщает «Коммерсант», в распоряжении которого оказалось письмо юридической фирмы, представляющей интересы Владислава Бакальчука.

В письме юристы просят проверить на соответствие законодательству заявления от Wildberries о передаче прав на принадлежащие компании товарные знаки. Речь идет о 29 объектах, среди которых основной домен wildberries.ru и права на программу для автоматизации работы курьеров.

В июле 2024 года Wildberries и Russ создали совместное предприятие — РВБ. Основной домен маркетплейса перешел к совместной компании. Бакальчук после этого направил жене досудебную претензию. Юристы Бакальчука просят Роспатент сообщить им, если какие-либо заявления о переходе прав на домен и другие товарные знаки будут поданы, чтобы они смогли обратиться в суд для принятия обеспечительных мер.

По словам опрошенных «Коммерсантом» юристов, участники спорной ситуации часто обращаются с подобными письмами в Роспатент, но такие заявления не имеют юридической силы.

Управляющий партнер «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков пояснил, что Роспатент не обязан учитывать бракоразводный процесс Татьяны и Владислава Бакальчук, тем более что правами на товарные знаки владеет юридическое лицо, а не кто-то конкретно из членов семьи. При этом он отметил, что действенной мерой может стать наложение в суде обеспечительных мер в виде запрета на «регистрационные действия» при смене правообладателя. По его мнению, это может предотвратить или отсрочить переход прав на товарные знаки.

Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы» в июне 2024 года. По данным РБК и Forbes, платформа должна стать конкурентом американскому Amazon и китайской Alibaba.

В середине июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что к нему на встречу приехал Владислав Бакальчук, у которого возникли «серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом». Бакальчук утверждал, что его жена «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес». По мнению Кадырова, компания Russ Outdoor осуществила «откровенный и наглый рейдерский захват» Wildberries. Он также пообещал помочь «вернуть в семью» Татьяну Бакальчук. Татьяна Бакальчук заявила, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе, и что «с самого начала все было согласовано» с ее мужем, который лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании.

В Wildberries Владислава Бакальчуку принадлежит 1% акций, Татьяне Бакальчук — 99%. 30 июля Бакальчук сообщила, что «официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом».

О том, что происходит с бизнесом Wildberries и при чем тут Кадыров, слушайте в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды Раздел Wildberries. При чем тут Рамзан Кадыров? И почему дело, похоже, не только в разводе владельцев маркетплейса? 00:00 32:24