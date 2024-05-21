Война Восемьсот восемнадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 мая читайте здесь.
Главные новости:
- Войска РФ нанесли удары по Харькову. Поврежден объект транспортной инфраструктуры, ранены пять человек.
- Правительство РФ на месяц приостановило запрет на вывоз бензина из России.
Назначенные РФ власти признали «бесхозными» 13 тысяч квартир и домов на оккупированных территориях Украины
Назначенные Россией власти признали «бесхозяйным имуществом» тысячи квартир и домов на захваченных РФ территориях Украины и собираются изъять их в пользу государства, говорится в исследовании «Новой газеты Европы».
По подсчетам издания, за три года «администрации» оккупированных территорий выявили 13,3 тысячи «бесхозных» объектов недвижимости, половину из которых — за неполный 2024 год. При этом в первый год полномасштабной войны пророссийские чиновники находили в среднем по 235 «брошенных» домов каждый месяц, а сейчас — по полторы тысячи.
В основном «бесхозными» признают квартиры и дома, собственники которых бежали от войны в Россию, Украину и другие страны, говорится в исследовании. Журналисты также поговорили с жителем самопровозглашенной ДНР, который больше двух лет воюет на стороне России. Недавно он узнал от соседей, что его квартиру признали «бесхозяйным имуществом» и могут национализировать.
Несмотря на то, что назначенные РФ власти обещают изымать жилье только тех, кто уехал с 2014 года и не собирается возвращаться домой, 77,5% «бесхозной» недвижимости находится на недавно оккупированных территориях. Лидеры по числу «брошенного» жилья — Мариуполь, Мелитополь и Сватово, захваченные российскими войсками весной 2022 года.
За выявление «бесхозной» недвижимости отвечают сотрудники оккупационных администраций. В публикации «Новой газеты Европа» утверждается, что часто они отдают предпочтение жилью в центральных районах.
«В публикуемых администрацией списках выявленного бесхоза обращает на себя внимание расположение этих объектов: только центр или основные дорожные магистрали периферии. Никаких прифронтовых и неблагополучных в плане жилищного обустройства районов. Это наводит горожан на грустные мысли об отжатии имущества у беженцев в корыстных целях», — заявила изданию жительница Горловки.
Собственники квартир и домов в оккупированных регионах, говорится в исследовании, могут сохранить за собой права на недвижимость, если они живут там, оплачивают коммунальные услуги и зарегистрируют жилье в российском Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Жители этих регионов заявили журналистам, что беженцам выполнить все три условия нереально.
Белгородские телеграм-каналы публикуют видео, на котором виден столб черного дыма, поднимающийся со стороны села Вознесеновка Шебекинского округа (50 километров от Белгорода).
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в селе Вознесеновка из-за атаки дрона ВСУ повреждения получило сельскохозяйственное предприятие. Посечены складские помещения и ангары с техникой, также произошло возгорание емкости с топливом», — заявил Гладков. Он добавил, что пострадавших нет, пожар ликвидировали.
Российские самолеты за последние три месяца уронили 53 авиабомбы на регионы РФ и оккупированные территории Украины, утверждает телеграм-канал Astra со ссылкой на свои расчеты.
По данным издания, 20 мая три бомбы упали в Белгородской области: две ФАБ-500 — в селе Крутой Лог у жилого дома на улице Восточной, одна ФАБ-250 — в Шебекино на улице Урожайная.
Во всех случаях, пишет Astra, никто не пострадал.
В Харькове в результате российских ударов беспилотниками по четырем локациям повреждены 25 грузовых автомобилей и автобусов, три легковых автомобиля. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
По его словам, повреждены окна в трехэтажном офисном здании коммунального предприятий, а также четыре частных дома.
В результате ракетного обстрела транспортного предприятия пострадали два человека. Всего в результате ночного обстрела в Харькове у семи человек выявили острую реакцию на стресс.
Харьковская область
Власти Евросоюза настаивают на том, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. Пять дипломатов, говоривших на условиях анонимности, заявили, что стоит цель начать официальные переговоры уже 25 июня.
Дипломаты из ЕС и Киева активно работают над тем, чтобы убедить венгерское правительство дать согласие на начало переговоров о вступлении Украины. И Брюссель, и Киев, как пишет издание, ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы снять озабоченность Венгрии по поводу венгерских меньшинств в Украине.
Как указывает Politico, начало переговоров поддержит Украину, которая более двух лет борется с полномасштабным российским вторжением и давно стремится присоединиться к ЕС.
В декабре 2023 года лидеры ЕС заявили, что хотят, чтобы Украина и Молдова присоединились к Евросоюзу.
В Польше арестовали девять человек по обвинению в диверсиях по заказу спецслужб России
Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск. «Это касается избиений, поджогов и попыток поджога», — сказал Туск.
По словам премьера, речь идет о наемниках, часть из них — «люди из криминального мира». Среди арестованных есть граждане Украины, Беларуси и Польши.
В качестве примера диверсий Туск привел попытку поджога завода по производству красок во Вроцлаве. Он назвал «неоспоримым», что поджог заказали российские спецслужбы. Премьер добавил, что подобные диверсии совершают в Литве, Латвии и Швеции.
В Киев приехала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ранее о ее визите не сообщалось.
«Ситуация в Украине вновь резко обострилась из-за массированных российских авиаударов по гражданской инфраструктуре и российского наступления в районе Харькова. Повседневная жизнь людей тяжела, но они не позволяют этому сломить их», — заявила министр, приехав в Украину (цитата по Deutsche Welle).
По соображениям безопасности визит Бербок в сам Харьков отменили.
Глава МИД Германии заверила Киев в поддержке, которая «основана на глубокой вере в то, что Украина выиграет эту войну». Она также призвала усилить противовоздушную оборону Украины. По словам Бербок, собран уже почти миллиард евро для оказания дополнительной поддержки украинской ПВО.
«Путин в своем имперском безумии хотел захватить Украину, но вместо этого он прочно спаял ее с Европой», — сказала министр.
Бербок приехала в Украину в восьмой раз, отмечает DW.
Российские власти пытаются всех убедить, что Зеленский потерял легитимность. «Медуза» выяснила, что об этом думают в Киеве
Власти РФ, а за ними и российские пропагандисты уже несколько месяцев повторяют один и тот же тезис — после 20 мая 2024 года президент Украины Владимир Зеленский якобы лишается формальной легитимности. Об этом говорили пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, кум Путина Виктор Медведчук, сам Путин тоже осторожно комментировал ситуацию.
«Идет война, выборы проводить невозможно. Подавляющее большинство населения Украины это прекрасно понимает. Вопрос легитимности президента Украины вообще не стоит», — объясняет в разговоре с «Медузой» директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха. Он подчеркивает, что сейчас украинцы решают «куда более насущные проблемы, чем российские информационные кампании по поводу того, что наша власть нелегитимна».
В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 21 мая российские силы ПВО сбили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника над Белгородской областью. Российская сторона обвинила в атаке ВСУ.
Кроме того, как рассказали в министерстве, около 7 утра средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Курской области.
Один человек погиб и три получили ранения при атаке дрона ВСУ по легковому автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, беспилотник атаковал движущийся автомобиль рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе.
От полученных ранений женщина умерла на месте. Ее муж и свекр госпитализированы с осколочными ранениями разных частей тела, а свекровь доставлена в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.
Правительство РФ на месяц приостановило действие запрета на экспорт бензина для производителей топлива — до 30 июня
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление еще 17 мая. Документ вступил в силу 20 мая — в день опубликования.
При этом, отмечает пресс-служба правительства РФ, ограничения на экспорт бензина сохраняются на период с 1 июля по 31 августа.
- 1 марта правительство России на полгода ввело запрет на экспорт бензина. Решение объяснили «поддержанием стабильной ситуации» на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.
- РБК сообщало, что правительство решило приостановить запрет из-за насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на НПЗ, которые были повреждены в результате атак беспилотников.
Войска РФ нанесли удары по Харькову
Российские войска в ночь и утром 21 мая нанесли удары по Харькову беспилотниками и ракетами.
По данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, в 02:15 дроны типа «Шахед» ударили по четырем точкам в городе. В результате падения обломков загорелись два частных дома и гараж, пострадали три человека. У них, сообщил Синегубов, «острая реакция на стресс».
В 07:05 Харьков вновь оказался под обстрелом. Ракетный удар, по словам Синегубова, был нанесен по объекту транспортной инфраструктуры, пострадали два человека.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего в ночь на 21 мая войска РФ запустили по территории Украины 29 ударных беспилотников, 28 из них удалось сбить средствами ПВО.
- Войска РФ в последние месяцы увеличили интенсивность ударов по Харькову, а с 10 мая ведут наступления в приграничных районах Харьковской области. Подробнее о происходящем на фронтах можно прочитать в свежей сводке «Медузы».
Здравствуйте. Начинается 818-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы будем следить за ключевыми событиями войны. Спасибо, что вы с нами.