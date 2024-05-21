Война Восемьсот восемнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Назначенные РФ власти признали «бесхозными» 13 тысяч квартир и домов на оккупированных территориях Украины

Назначенные Россией власти признали «бесхозяйным имуществом» тысячи квартир и домов на захваченных РФ территориях Украины и собираются изъять их в пользу государства, говорится в исследовании «Новой газеты Европы».

По подсчетам издания, за три года «администрации» оккупированных территорий выявили 13,3 тысячи «бесхозных» объектов недвижимости, половину из которых — за неполный 2024 год. При этом в первый год полномасштабной войны пророссийские чиновники находили в среднем по 235 «брошенных» домов каждый месяц, а сейчас — по полторы тысячи.

В основном «бесхозными» признают квартиры и дома, собственники которых бежали от войны в Россию, Украину и другие страны, говорится в исследовании. Журналисты также поговорили с жителем самопровозглашенной ДНР, который больше двух лет воюет на стороне России. Недавно он узнал от соседей, что его квартиру признали «бесхозяйным имуществом» и могут национализировать.

Несмотря на то, что назначенные РФ власти обещают изымать жилье только тех, кто уехал с 2014 года и не собирается возвращаться домой, 77,5% «бесхозной» недвижимости находится на недавно оккупированных территориях. Лидеры по числу «брошенного» жилья — Мариуполь, Мелитополь и Сватово, захваченные российскими войсками весной 2022 года.

За выявление «бесхозной» недвижимости отвечают сотрудники оккупационных администраций. В публикации «Новой газеты Европа» утверждается, что часто они отдают предпочтение жилью в центральных районах.

«В публикуемых администрацией списках выявленного бесхоза обращает на себя внимание расположение этих объектов: только центр или основные дорожные магистрали периферии. Никаких прифронтовых и неблагополучных в плане жилищного обустройства районов. Это наводит горожан на грустные мысли об отжатии имущества у беженцев в корыстных целях», — заявила изданию жительница Горловки.

Собственники квартир и домов в оккупированных регионах, говорится в исследовании, могут сохранить за собой права на недвижимость, если они живут там, оплачивают коммунальные услуги и зарегистрируют жилье в российском Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Жители этих регионов заявили журналистам, что беженцам выполнить все три условия нереально.

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