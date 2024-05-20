Москвича оштрафовали по статье о «дискредитации» армии из-за цвета волос (желтый, голубой и зеленый). Протокол составили, когда он пришел в полицию заявить об ограблении

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей местного жителя Станислава Нетесова по административному протоколу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщает «Медиазона».

Нетесова признали виновным в «дискредитации» армии еще 3 мая, следует из карточки дела на сайте суда, на которую обратили внимание журналисты. При этом сумма штрафа в постановлении не указана.

В конце апреля Нетесов рассказал правозащитникам, что полиция составила на него протокол из-за того, что его волосы были покрашены в голубой, зеленый и желтый цвета. 28 апреля москвич пришел в управление МВД по Тверскому району, чтобы подать заявление об избиении и краже после того, как на него напали на остановке в центре Москвы. По словам Нетесова, полицейские обратили внимание на его волосы и составили протокол, посчитав, что прическа москвича символизирует Украину и «дискредитирует» российскую армию.

Сотрудники полиции, согласно постановлению суда, заявили, что «Нетесов, находясь в общественном месте, демонстрировал средство наглядной агитации в виде покрашенных волос цветовыми полосами желтого и голубого цвета». Они решили, что «данная агитация явно выражает негативное отношение» к российской армии.

В суде Нетесов объяснил, что «не поддерживает ни украинский режим, ни », а своей прической «ничего не хотел выразить» и с 2017 года постоянно красит волосы в яркие цвета. Судья решила, что объяснения москвича «несостоятельны».

Станислав Нетесов также рассказывал правозащитникам, что во время визита в полицию у него сняли отпечатки пальцев и вручили ему повестку в военкомат, заявив, что заставят его «целовать родную землю в окопах». Позже, по словам москвича, во время допроса в рамках уголовного дела об ограблении, полицейский спросил Нетесова, есть ли у него «видимые причины», чтобы аннулировать повестку в военкомат. Нетесов в ответ сообщил ему, что он — трансгендерный мужчина. После этого москвича с расстояния нескольких метров осмотрела сотрудница полиции, и повестку в военкомат аннулировали.