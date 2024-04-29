Житель Москвы пожаловался в полицию, что его избили и ограбили. В ответ на него составили протокол о «дискредитации» армии из-за цвета волос

В Москве полиция составила административный протокол о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) на местного жителя Станислава Нетесова из-за того, что его волосы были покрашены в голубой, зеленый и желтый цвет, сообщает «ОВД-Инфо».

Как рассказал правозащитникам сам Нетесов, 28 апреля он пришел в управление МВД по Тверскому району, чтобы подать заявление об избиении и краже: накануне на него напали неизвестные на остановке в центре Москве, выбили ему зуб и украли мобильный телефон.

По его словам, в ответ полицейские составили на него протокол, посчитав, что его прическа символизирует Украину и дискредитирует российскую армию. Также у Нетесова сняли отпечатки пальцев и вручили повестку в военкомат, заявив, что заставят его «целовать родную землю в окопах».

Приняли ли полицейские заявление у Нетесова, не уточняется.

С начала полномасштабной войны в России стали регулярно преследовать граждан за сочетание желтого и синего цветов, которые есть на украинском флаге. Например, в марте 2024 года суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу Москвы Марию Вировец из-за желто-синего цветка на сумке. В апреле на журналистку Антониду Смолину из Великого Устюга написали донос о «дискредитации» армии из-за фотографии во «ВКонтакте», на которой она стоит в желтой куртке на фоне голубого неба.

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