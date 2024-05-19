Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал нейросеть «Яндекса» YandexGPT за то, что она «не отвечает на вполне обычные вопросы».

YandexGPT внедрена в голосового помощника «Алиса», который используется в том числе в «умных» колонках «Яндекса».

По словам Медведева, нейросеть не ответила прямо на его вопрос о том, «когда в США принят закон об изъятии российских активов». «Я еще только учусь и не хочу выглядеть глупо», — процитировал Медведев YandexGPT. Он также спросил у нее, где в Украине расположены памятники Степану Бандеры.

«Опять: „Я только учусь“. Про Nelsonʼs Column или памятник Пушкину в России — без проблем. И совсем смешно. Спросили: „Каково расстояние между Киевом и Белгородом по прямой?“ Ответила: „429 км“. Спросили еще раз — включила дурку. Хотя все другие расстояния измеряет отлично», — рассказал бывший президент России.

«Что тут скажешь? Боятся за тех клиентов, кто не любит Россию? Но вопросы же нейтральные. Боятся, что данными о расстоянии между Киевом и Белгородом воспользуется Генштаб России для планирования своих ударов? Даже комментировать смешно. <…> С одной стороны, это сильно подрывает доверие к „Яндексу“ и его продуктам. А с другой — дает основания не только для того, чтобы признать сервисы „Яндекса“ очень неполными, но даже нынешних менеджеров (не приведи Господь!)… иноагентами», — говорится в посте Медведева.

В «Яндексе» претензии Медведева не комментировали.

5 февраля «Яндекс» объявил, что компания разделится на две части (как и писала «Медуза», первой сообщившая о готовящейся сделке). Российский бизнес перейдет консорциуму российских инвесторов, а контроль в нидерландской Yandex N.V., которая была материнской компанией всего «Яндекса», останется за основателем «Яндекса» Аркадием Воложом и иностранными акционерами.

Новым владельцем российского бизнеса «Яндекса» стал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Консорциум. Первый». В него входят компании: FMP, созданная менеджерами «Яндекса», «Аргонавт» (принадлежит «Лукойлу»), Infinity Management (ею владеет управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава), IT.Elaboration (принадлежит Павлу Прассу — гендиректору АО «Специализированный депозитарий „Инфинитум“»), а также «Меридиан-сервис» бизнесмена Александра Рязанова.

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