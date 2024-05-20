Зеленский: каждое решение западных союзников о военной поддержке Украины принимается с опозданием на год

Западные союзники слишком долго принимают решения о военной поддержке Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Reuters.

«Каждое решение, к которому сначала мы, а потом совместно [с партнерами], приходим, опаздывает примерно на год», — сказал президент Украины.

Поставку военной помощи — в частности таких средств ПВО, как системы Patriot — Зеленский охарактеризовал как «один большой шаг вперед, но перед этим два назад». Он отметил, что если бы Украина получила Patriot раньше, то могла бы предотвратить множество российских атак на объекты энергетики и инфраструктуры.

Украинский лидер считает, что союзники, среди прочего, могли бы помочь Украине, сбивая российские ракеты над украинскими территориями.

Россияне используют 300 самолетов на территории Украины. <…> Нам нужно как минимум 120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе. <…> Вы не можете предоставить их прямо сейчас? Хорошо. Возвращаемся к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимайте их <…>, сбивайте цели, защищайте гражданское население. <…> Когда летят ракеты, поднимаются польские самолеты, но они не сбивают российские ракеты. Могут ли они это делать? Я уверен, что да. Считается ли это атакой стран НАТО, вовлечением [в войну]? Нет.

Зеленский заявил, что Украина никогда не использовала западное оружие для ударов по территории России, потому что союзники выступают против этого. «У нас нет на это согласия. Мы не можем подвергать риску весь объем [поставок] оружия», — добавил он. Однако Киев, по словам украинского президента, ведет переговоры с партнерами об использовании их оружия для ударов по военной технике РФ на территории России, но пока эти обсуждения не продвинулись.

Комментируя российское наступление в Харьковской области, президент Украины заявил, что сегодня ситуация находится под контролем, но неделю назад «было сложнее».