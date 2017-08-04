Фильм «Матильда» о романе Николая II пытаются запретить больше года, но безуспешно. Цепочка событий

Июнь 2014 года. Студия «Рок» Алексея Учителя начала съемки фильма «Матильда» о романе польской балерины и последнего российского императора Николая II. Фильм планировали закончить в 2015 году, а выпустить на экран уже осенью 2016-го.

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Апрель 2016 года. Вышел первый трейлер «Матильды». Сам фильм пока не готов, но его теперь планируют выпустить в феврале 2017 года, а к осени — подготовить телеверсию для Первого канала.

После выхода трейлера на фильм пожаловалось движение , они начали отправлять однотипные письма в прокуратуру. По мнению активистов, в фильме негативно показан образ канонизированного святого Николая II, а значит он нарушает статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти (282 УК) и оскорблении чувств верующих (148 УК). Прокуратура проверила сценарий фильма и состава преступления не нашла.

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Ноябрь 2016 года. Собственную жалобу на фильм в Генпрокуратуру подала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она заявила, что к ней также обратились активисты, которые к этому времени уже собрали больше 10 тысяч подписей под онлайн-петицией за запрет фильма. Прокуратура проверила трейлер и нарушений снова не нашла.

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Декабрь 2016 года. В Русской православной церкви заявили, что фильм «Матильда» представляет собой клевету на святого Николая II.

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Январь 2017 года. Поклонская отправила второй запрос в Генпрокуратуру. Теперь она попросила целиком проверить сценарий фильма и законность выделения на него бюджетных средств через Фонд кино. Она посчитала, что права Николая II нарушены сразу по четырем статьям УК (клевета, вторжение в частную жизнь, нарушение тайны переписки и неприкосновенности жилища). О результатах этой проверки ничего не сообщалось.

Движение пригрозило сжигать кинотеатры за показ «Матильды». После жалоб Учителя и Поклонской Генпрокуратура нашла в действиях активистов состав преступления.

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Февраль 2017 года. За фильм «Матильда» вступились российские кинематографисты. А Учитель сам направил жалобу в Генпрокуратуру и попросил о защите от клеветы Поклонской.

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Март 2017 года. Премьера «Матильды» назначена на 6 октября 2017 года, а в широкий прокат картина выйдет 26 октября. Поклонская попросила полицию проверить Учителя на экстремизм за то, что он связал с ее с активистами, призывавшими сжигать кинотеатры. Кинокомпанию «Рок» начали проверять на налоговые преступления.

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Апрель 2017 года. Поклонская опубликовала экспертизу, в которой говорится, что фильм «Матильда» унижает православных. В Минкульте заявили, что это не повлияет на прокат фильма.

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Июнь 2017 года. Учитель заявил, что экспертиза фильма с вопросами от прокуратуры никаких оскорблений чувств верующих не нашла. Помимо этого режиссер рассказал о закрытом показе «Матильды» для депутатов и чиновников. Актер Сергей Безруков попросил президента Владимира Путина разобраться в ситуации с фильмом.

Интервью с исполнителем роли Николая II «Когда я раздеваюсь на сцене, то каждый раз безумно стесняюсь» Интервью Ларса Айдингера, сыгравшего Николая II в «Матильде»

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Июль 2017 года. На матче «Спартак» — «Локомотив» болельщики развернули баннер «За веру, царя и отечество. Учитель, руки прочь от русского царя». Адвокат Учителя заподозрил Поклонскую в организации акции. Сама Поклонская вновь направила обращение в правоохранительные органы, приложив к ним 100 тысяч обращений оскорбленных россиян. Представитель Учителя предположил, что депутат преувеличила количество жалоб.

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Август 2017 года. В Москве несколько сотен человек устроили молитвенное стояние против «Матильды». Учитель вновь обратился в Генпрокуратуру по поводу ложных доносов на фильм.