Адвокат Алексея Учителя заподозрил Поклонскую в нарушении правил проведения митингов и демонстрации запрещенной символики

Интерфакс
07:52, 28 июля 2017
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Адвокат режиссера Алексея Учителя подал заявление в полицию с просьбой возбудить административное дело в связи с действиями футбольных болельщиков, которые 14 июля развернули на матче «Спартака» с «Локомотивом» баннер «За веру, царя и отечество. Учитель, руки прочь от русского царя».

Фотографии с матча опубликовала в своем фейсбуке депутат Госдумы Наталья Поклонская. Адвокат Константин Добрынин попросил полицию допросить Поклонскую, поскольку публикация снимков «свидетельствует о ее возможной причастности к правонарушениям».

Болельщики прислали на почту. Наши ребята молодцы! Желаю с каждым матчем становиться сильнее! Я знаю, что лучшие дни болельщиков впереди!

Опубликовано Натальей Поклонской 14 июля 2017 г.

По мнению адвоката, действия болельщиков и Поклонской могут подпадать под административные статьи о нарушении правил проведения митингов, публичной демонстрации нацистской, экстремистской или другой запрещенной символики, а также о нарушении правил поведения зрителей на спортивных мероприятиях.

Наталья Поклонская добивается запрета фильма Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о любовной связи царя Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат считает, что фильм оскорбляет чувства верующих. При этом картина Учителя еще не вышла в прокат — на сегодняшний день можно посмотреть только ее трейлеры.

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