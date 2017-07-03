«Это плевок в нашу историю». Всеволод Чаплин о «Матильде»

Протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя является «плевком в нашу историю, плевком в нашу душу, в то лучшее, что у нас было».
Свое мнение о фильме Учителя, который должен выйти в прокат в октябре 2017 года, Чаплин высказал в видеоролике на своем канале в YouTube.
«Фильм „Матильда“, — говорит Чаплин, — непременно должен быть запрещен, потому что, если он будет показан, то Россия погибнет». Гибель страны, по мнению протоиерея, будет благом, так как это послужит «божьим наставлением и наказанием» — примером того, чего «никогда нельзя делать».
Показ «Матильды», подчеркнул Чаплин, является «ритуальным цареубийством». «Принятие этого фильма — грех, отлучающий от христианства», — заявил протоиерей, добавив, что со светской точки зрения фильм является «искажением истории».
Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера «Матильды» назначена на 25 октября.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно обращалась в правоохранительные органы с просьбой проверить «Матильду» на предмет оскорбления чувств верующих. Проверки никаких нарушений не выявили. В свою очередь экспертизы трейлеров и сценария «Матильды», проведенные по заказу Поклонской, обнаружили оскорбление чувств верующих.
В июне Поклонская заявила, что церковь признает «Матильду» «хулой на дух святой», а прихожан, сумевших посмотреть фильм на закрытых показах, на шесть месяцев отлучили
от причастия.
Всеволод Чаплин в течение шести лет занимал должность главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви и общества. На этом посту Чаплин фактически выполнял роль официального представителя РПЦ, регулярно давая комментарии СМИ по разным вопросам.
В декабре 2015 года он был уволен с поста главы отдела по взаимоотношениям церкви и общества, а также лишился и других должностей в РПЦ. Чаплин назвал свое увольнение попыткой «исключить в церкви любые независимые голоса».