«Это плевок в нашу историю». Всеволод Чаплин о «Матильде»

Протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя является «плевком в нашу историю, плевком в нашу душу, в то лучшее, что у нас было».

Свое мнение о фильме Учителя, который должен выйти в прокат в октябре 2017 года, Чаплин высказал в видеоролике на своем канале в YouTube.

«Фильм „Матильда“, — говорит Чаплин, — непременно должен быть запрещен, потому что, если он будет показан, то Россия погибнет». Гибель страны, по мнению протоиерея, будет благом, так как это послужит «божьим наставлением и наказанием» — примером того, чего «никогда нельзя делать».

Показ «Матильды», подчеркнул Чаплин, является «ритуальным цареубийством». «Принятие этого фильма — грех, отлучающий от христианства», — заявил протоиерей, добавив, что со светской точки зрения фильм является «искажением истории».