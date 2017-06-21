Поклонская: посмотревших «Матильду» прихожан отлучили от причастия
Исправление: В первоначальной версии заметки РБК шла речь об отлучении от причастия посмотревших «Матильду» священников, а не прихожан. РБК исправило заметку и принесло свои извинения. «Медуза» также приносит читателям извинения.
Прихожан, посмотревших фильм «Матильда» на закрытых показах, на шесть месяцев отлучили от причастия, заявила РБК депутат Госдумы Наталья Поклонская.
«Этот фильм признается церковью хулой на дух святой», — пояснила депутат.
Поклонская, по ее словам, не собирается смотреть «Матильду» во время специального показа в парламентском клубе Госдумы.
«Уважающие свои историю, заветы предков и веру тоже не будут его смотреть. Я не имею в виду представителей власти, которые для выполнения своих должностных обязанностей, или обладая специальными познаниями, вынуждены знакомиться с такими материалами», — сказала она.
Режиссер «Матильды» Алексей Учитель, в свою очередь, заявил, что фильм пока не готов, а его рабочую версию видели только представители власти и митрополит [Волоколамский] Иларион.
Проведение закрытых показов, на которых прихожане могли увидеть «Матильду», Учитель категорически отрицает.
Наталья Поклонская подчеркнула РБК, что упрек «не смотрели, а осуждают» использовать в данном случае было бы неправильно. Свою позицию она подкрепляет словами «русского игумена на Святой Горе Афон Свято-Пантелеимонова монастыря священноархимандрита Евлогия». «Для того, чтобы сформировать и выразить отношение к этому фильму отнюдь не требуется его просматривать. Поскольку сама заявленная тема, основанная на нечистоплотных слухах, является заведомо провокационной», — цитирует депутат слова игумена.