Поклонская: посмотревших «Матильду» прихожан отлучили от причастия

Исправление: В первоначальной версии заметки РБК шла речь об отлучении от причастия посмотревших «Матильду» священников, а не прихожан. РБК исправило заметку и принесло свои извинения. «Медуза» также приносит читателям извинения.

Прихожан, посмотревших фильм «Матильда» на закрытых показах, на шесть месяцев отлучили от причастия, заявила РБК депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Этот фильм признается церковью хулой на дух святой», — пояснила депутат.

Поклонская, по ее словам, не собирается смотреть «Матильду» во время специального показа в парламентском клубе Госдумы.

«Уважающие свои историю, заветы предков и веру тоже не будут его смотреть. Я не имею в виду представителей власти, которые для выполнения своих должностных обязанностей, или обладая специальными познаниями, вынуждены знакомиться с такими материалами», — сказала она.

Режиссер «Матильды» Алексей Учитель, в свою очередь, заявил, что фильм пока не готов, а его рабочую версию видели только представители власти и митрополит [Волоколамский] Иларион.

Проведение закрытых показов, на которых прихожане могли увидеть «Матильду», Учитель категорически отрицает.