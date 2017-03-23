«Фонтанка»: Поклонская попросила полицию проверить режиссера «Матильды» на экстремизм

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в управление МВД по борьбе с экстремизмом заявление с просьбой проверить высказывания режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя и его адвоката, бывшего сенатора Константина Добрынина. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, речь идет о высказываниях, в которых Учитель и Добрынин ассоциируют Поклонскую с активистами «псевдорелигиозных организаций», которых она якобы «спровоцировала на экстремистские действия». Речь идет о людях, которые рассылали в кинотеатры письма с требованием отказаться от проката «Матильды» и угрозами, уточняет издание.

Как пишет «Фонтанка», в заявлении Поклонская ссылается на положение закона «О противодействии экстремистской деятельности», согласно которому «заведомо ложное» обвинение государственного деятеля в экстремизме само по себе является экстремизмом.