«Фонтанка»: Поклонская попросила полицию проверить режиссера «Матильды» на экстремизм

Фонтанка.ру
17:16, 23 марта 2017
Требует подтверждения

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в управление МВД по борьбе с экстремизмом заявление с просьбой проверить высказывания режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя и его адвоката, бывшего сенатора Константина Добрынина. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, речь идет о высказываниях, в которых Учитель и Добрынин ассоциируют Поклонскую с активистами «псевдорелигиозных организаций», которых она якобы «спровоцировала на экстремистские действия». Речь идет о людях, которые рассылали в кинотеатры письма с требованием отказаться от проката «Матильды» и угрозами, уточняет издание.

Как пишет «Фонтанка», в заявлении Поклонская ссылается на положение закона «О противодействии экстремистской деятельности», согласно которому «заведомо ложное» обвинение государственного деятеля в экстремизме само по себе является экстремизмом.

По данным «Фонтанки», в правоохранительных органах, а также в Федеральной службе по финансовому мониторингу проводятся проверки как минимум по трем депутатским запросам бывшего крымского правоохранителя, а ныне депутата Госдумы.

Фонтанка.ру
Наталья Поклонская несколько раз обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить еще не вышедший в прокат фильм Алексея Учителя «Матильда», в котором идет речь о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской (премьера намечена на осень 2017 года).
По ее словам, поводом для обращения стали жалобы граждан, которых оскорбляет экранизация любовной истории с участием причисленного к лику святых царя. Первая проверка, предметом которой был трейлер фильма, не выявила нарушений.
В январе 2017 года стало известно, что активисты, называющие себя членами движения «Христианское государство — Святая Русь», рассылали письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката «Матильды», угрожая, что «кинотеатры начнут гореть».
После этого Учитель обратился с заявлением в Генпрокуратуру с просьбой оградить коллектив фильма «Матильда» от клеветы со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также от «угроз и противоправных действий лиц экстремистской направленности».
Поклонская заявила, в свою очередь, что попросила центр МВД по противодействию экстремизму (центр «Э») проверить действия активистов. Она подчеркнула, что не считает их объединение «православным движением».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться