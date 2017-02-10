Поклонская попросила центр «Э» проверить активистов, требующих запретить фильм «Матильда»

Дождь
17:54, 10 февраля 2017
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Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что попросила центр МВД по противодействию экстремизму (центр «Э») проверить действия активистов, которые направляли в кинотеатры письма с угрозами и требованиями отказаться от проката фильма Алексея Учителя «Матильда».

Поклонская просит провести проверку «на предмет существования такого движения» и «на предмет наличия в таких призывах, если они были, признаков и состава правонарушения — уголовного или административного».

В ролике «Дождя» Поклонская не упоминает название организации, но, как сообщает телеканал, речь идет о группе под названием «Христианское государство — Святая Русь».

«Необходимо уточнить: это не православное движение», — заявила депутат.

«По фактам высказываний каких-либо угроз экстремистского характера я уже высказывалась ранее — это недопустимо, и в любом случае должна быть жесткая реакция со стороны правоохранительных органов», — сказала она.

Дождь
Фильм Алексея Учителя «Матильда», в котором идет речь о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, выйдет в прокат осенью 2017 года. К настоящему моменту опубликовано два трейлера картины.
Наталья Поклонская уже дважды обращалась в Генпрокуратуру с требованием проверить фильм «Матильда». По ее словам, поводом для обращения стали жалобы граждан, которых оскорбляет экранизация любовной истории с участием причисленного к лику святых царя. Первая проверка, предметом которой был трейлер фильма, не выявила нарушений.
В январе 2017 года стало известно, что активисты, называющие себя членами движения «Христианское государство — Святая Русь», рассылали письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката «Матильды», угрожая, что «кинотеатры начнут гореть».
После этого режиссер Алексей Учитель обратился с заявлением в Генпрокуратуру РФ с просьбой оградить коллектив фильма «Матильда» от клеветы со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также от «угроз и противоправных действий лиц экстремистской направленности».

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