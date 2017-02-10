Поклонская попросила центр «Э» проверить активистов, требующих запретить фильм «Матильда»
Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что попросила центр МВД по противодействию экстремизму (центр «Э») проверить действия активистов, которые направляли в кинотеатры письма с угрозами и требованиями отказаться от проката фильма Алексея Учителя «Матильда».
Поклонская просит провести проверку «на предмет существования такого движения» и «на предмет наличия в таких призывах, если они были, признаков и состава правонарушения — уголовного или административного».
В ролике «Дождя» Поклонская не упоминает название организации, но, как сообщает телеканал, речь идет о группе под названием «Христианское государство — Святая Русь».
«Необходимо уточнить: это не православное движение», — заявила депутат.
«По фактам высказываний каких-либо угроз экстремистского характера я уже высказывалась ранее — это недопустимо, и в любом случае должна быть жесткая реакция со стороны правоохранительных органов», — сказала она.