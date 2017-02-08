Режиссер «Матильды» пожаловался на Наталью Поклонскую в Генпрокуратуру

Режиссер Алексей Учитель обратился с заявлением в Генпрокуратуру РФ с просьбой оградить коллектив фильма «Матильда» от клеветы со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также от «угроз и противоправных действий лиц экстремистской направленности».

Собственное заявление в Генпрокуратуру подал и адвокат Учителя, старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper, бывший сенатор Константин Добрынин. Он просит проверить, были ли у депутата Поклонской законные основания для обращения в Генпрокуратуру и обвинения создателей фильма «Матильда» в совершении ряда преступлений.

Также Добрынин в интересах Учителя направил заявления в Генпрокуратуру, СК России и главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ с просьбой организовать и провести проверку деятельности организации «Христианское государство — Святая Русь» на соблюдение законодательства РФ о противодействии экстремистской деятельности.

Угрозы членов этой организации в адрес широкого круга лиц — от авторов фильма до его потенциальных зрителей — носят, говорится в обращении, экстремистский характер и могут быть расценены как действия, направленные на возбуждение религиозной розни.