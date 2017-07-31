Адвокат Учителя заподозрил Наталью Поклонскую в накрутке обращений граждан против «Матильды»

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин запросил у спикера Госдумы Вячеслава Володина данные о количестве обращений граждан, поступивших с 1 ноября 2016 года на имя депутата Натальи Поклонской.

Добрынин напомнил, что 17 июля Поклонская заявила, что к ней обратились «40 тысяч граждан России, представителей иностранных государств, такие как Сербия, Черногория», которые написали, что фильм Учителя «Матильда» «оскверняет православные святыни, оскорбляет религиозные чувства и разжигает рознь на религиозной почве». Тогда Поклонская заявила, что обязана рассмотреть эти обращения как депутат.

При этом на сайте, где выкладывают примеры таких обращений, как отмечает Добрынин, большинство документов представлены без необходимых реквизитов о регистрации в Госдуме.

Это, по мнению адвоката, позволяет предполагать, что Поклонская либо нарушила порядок работы с обращениями, либо необоснованно завысила их количество.

«Есть необходимость установить факт использования депутатом обращений реально существующих физических и юридических лиц, а не анонимных фальшивок. Данные сведения будут использованы для защиты гражданина РФ Алексея Учителя от заведомо ложных доносов», — пояснил Добрынин.