Минкульт рассказал о показе «Матильды» для чиновников. А потом отказался от своих слов

Чиновники посмотрели фильм Алексея Учителя «Матильда» на закрытом показе. Об этом рассказал глава общественного совета при Министерстве культуры России Павел Пожигайло. Источник Русской службы «Би-би-си» в Госдуме рассказал, что на показе присутствовал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

О показе для «полного руководства администрации президента и председателя Госдумы» в июне рассказывал сам Учитель. Помимо этого к Учителю, по его словам, обратилась депутат Наталья Поклонская, которая «узнала, что фильм посмотрели руководящие люди нашего государства». Поклонская также заявляла, что посмотревших Матильду прихожан РПЦ отлучила от причастия.

На просьбу Русской службы «Би-би-си» прокомментировать эту информацию в пресс-службе Минкульта сначала официально ответили, что в Госдуме прошел закрытый показ, на котором присутствовали чиновники министерства. Но через несколько часов в ведомстве сообщили, что «в департаменте кинематографии» о показе ничего не знают.

«Минкульт точно не имеет к этому отношения», — заявила пресс-секретарь министра культуры Владимира Мединского Ирина Казначеева. Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин заявил, что в Госдуме никакого показа не было, потому что фильм еще не готов.

По словам Пожигайло, в сентябре 2017 года пройдет заседание общественного совета при Минкульте, на котором будет вынесено решение: рекомендовать к показу «Матильду» или нет.