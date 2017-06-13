Алексей Учитель: эксперты не нашли в «Матильде» оскорбления чувств верующих

Экспертиза законченного фильма «Матильда», проведенная экспертами Санкт-Петербургского государственного университета, не нашла в киноленте оскорбления чьих-либо чувств. Об этом заявил режиссер «Матильды» Алексей Учитель.

«Здесь серьезнейшая экспертиза, труд на 40 страницах с исследованием каждого эпизода. Вывод в конце: на все девять вопросов, которые задавали прокуратура и Поклонская [депутат Госдумы Наталья Поклонская], ответ „нет“. То есть нет оскорбления», — сказал Учитель.

Режиссер заявил, что не рассчитывает на то, что выводы экспертов убедят Поклонскую отказаться от претензий к фильму.

По словам Учителя, на недавнем приеме в Кремле произошло «историческое событие» — его познакомили с Поклонской. «Мы поговорили минут 15, но примирение невозможно, потому что на все мои разумные предложения посмотреть фильм и прочее я видел только какую-то ненависть, у нее резко отрицательный настрой», — сообщил он.