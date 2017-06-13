Алексей Учитель: эксперты не нашли в «Матильде» оскорбления чувств верующих

ТАСС
11:24, 13 июня 2017
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Экспертиза законченного фильма «Матильда», проведенная экспертами Санкт-Петербургского государственного университета, не нашла в киноленте оскорбления чьих-либо чувств. Об этом заявил режиссер «Матильды» Алексей Учитель.

«Здесь серьезнейшая экспертиза, труд на 40 страницах с исследованием каждого эпизода. Вывод в конце: на все девять вопросов, которые задавали прокуратура и Поклонская [депутат Госдумы Наталья Поклонская], ответ „нет“. То есть нет оскорбления», — сказал Учитель.

Режиссер заявил, что не рассчитывает на то, что выводы экспертов убедят Поклонскую отказаться от претензий к фильму.

По словам Учителя, на недавнем приеме в Кремле произошло «историческое событие» — его познакомили с Поклонской. «Мы поговорили минут 15, но примирение невозможно, потому что на все мои разумные предложения посмотреть фильм и прочее я видел только какую-то ненависть, у нее резко отрицательный настрой», — сообщил он.

Режиссер подчеркнул, что ранее была проведена экспертиза трейлера фильма, которая тоже не выявила нарушений.

ТАСС
Депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно обращалась в прокуратуру с просьбой проверить фильм Алексея Учителя «Матильда», посвященный роману Николая II и балерины Матильды Кшесинской, на предмет оскорбления чувств верующих.
Поклонская заявляла, что получила многочисленные жалобы на фильм, который пока не вышел в прокат, от граждан, оскорбленных любовной историей с участием причисленного к лику святых царя.
Проверки, проведенные правоохранительными органами, нарушений не выявили. В свою очередь экспертизы трейлеров и сценария «Матильды», проведенные по заказу Поклонской, обнаружили оскорбление чувств верующих.
Эксперты, привлеченные Поклонской, в частности заявили, что верующих может оскорбить выбор в качестве исполнителя роли Николая II актера Ларса Айдингера, снимавшегося ранее в «порнографическом фильме» Питера Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания».
Интервью с Ларсом Айдингером читайте 13 июня на «Медузе».

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