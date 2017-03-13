Премьера «Матильды» Алексея Учителя пройдет в Мариинском театре

Премьера фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя пройдет 6 октября 2017 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. В широкий прокат картина выйдет 26 октября.

Театр был выбран для премьеры, так как главная героиня фильма, балерина Матильда Кшесинская была примой Мариинки на рубеже XIX—XX веков. Худрук театра Валерий Гергиев выступил музыкальным продюсером фильма.

Роль Кшесинской в фильме исполнила польская актриса Михалина Ольшанска, ее возлюбленного императора Николая II сыграл немец Ларс Айдингер. В фильме также снялись Ингеборга Дапкунайте, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский и Григорий Добрыгин.