«Матильда» получила прокатное удостоверение

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом объявил директор департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов.
Фильму, добавил он, присвоен рейтинг 16+.
Тельнов отметил, что в Конституции указано, что цензура запрещена, и Минкультуры этому следует.
По словам Тельнова, в Минкультуры посмотрели «Матильду», составили заключение о его соответствии законодательству. «Ничего запрещенного в фильме нет», — подчеркнул он.
Директор департамента кинематографии отметил, что Минкультуры выдает прокатное удостоверение для всей страны, но органы исполнительной власти субъектов могут самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма, «руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территории народов».
«Матильда» рассказывает о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера фильма запланирована на 25 октября.
Кампанию с требованием запретить показ «Матильды» более года ведет депутат Госдумы, бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская. По ее мнению, фильм о личной жизни Николая II, который был канонизирован Русской православной церковью, оскорбляет чувства верующих. Поклонская заявляет, что получает многочисленные обращения от верующих с просьбой запретить «Матильду».
С просьбой запретить показ «Матильды» на территории Чечни в Минкультуры обращался
глава республики Рамзан Кадыров. Такое же обращение поступило и от властей Дагестана
.
Минкультуры, в свою очередь, указало, что не может сделать исключение для отдельных субъектов федерации при выдаче прокатного удостоверения на «Матильду». Первый замминистра культуры Владимир Аристархов рекомендовал главе Чечни решать вопрос показа или запрета этого фильма с местными прокатчиками.