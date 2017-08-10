«Матильда» получила прокатное удостоверение

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом объявил директор департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов.

Фильму, добавил он, присвоен рейтинг 16+.

Тельнов отметил, что в Конституции указано, что цензура запрещена, и Минкультуры этому следует.

По словам Тельнова, в Минкультуры посмотрели «Матильду», составили заключение о его соответствии законодательству. «Ничего запрещенного в фильме нет», — подчеркнул он.

Директор департамента кинематографии отметил, что Минкультуры выдает прокатное удостоверение для всей страны, но органы исполнительной власти субъектов могут самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма, «руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территории народов».