«КП»: Кадыров попросил Мединского запретить прокат «Матильды» в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил министра культуры России Владимира Мединского запретить прокат фильма Алексея Учителя «Матильда» в Чечне. Об этом сообщает «Комсомольская правда», в распоряжении которой оказалось письмо Кадырова Мединскому.

В письме сказано, что «десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма», поскольку «расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России».

Как следует из письма, глава Чечни основывается в том числе на данных, представленных депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Кадыров отмечает, что Дикая дивизия, состоявшая из присягнувших Николаю II жителей Кавказа, «покрыла себя бессмертными подвигами» в годы Первой мировой войны и «до конца своего существования оставалась верна царю и царской армии». По словам Кадырова, в Чечне «почитают и хранят заветы предков».

Письмо датировано 16 июня. Как отреагировал на письмо министр культуры, неизвестно.