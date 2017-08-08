Прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры от показа трейлеров «Матильды»

Прокуратура Симферополя предупредила городские кинотеатры о «недопустимости» показа трейлеров фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

Об этом сообщил адвокат Учителя Константин Добрынин, в распоряжении которого оказалась копия письма с предупреждением, направленного городской прокуратурой руководству кинотеатра им. Т. Г. Шевченко в Симферополе.

Из письма следует, что в прокуратуру Симферополя обратилась депутат Госдумы Наталья Поклонская, заявившая, что содержание трейлеров «Матильды» «грубо оскорбляет чувства верующих».

В настоящий момент, сообщается в документе, подписанном зампрокурора Симферополя Александром Шкитовым, трейлеры «Матильды», по данным прокуратуры, в городских кинотеатрах не показывают.

Несмотря на это, говорится в документе, предостерегает и. о. директора кинотеатра имени Шевченко Наталью Цыганову от демонстрации кино- и видеопродукции, нарушающей законы о противодействии экстремистской деятельности и о рекламе.

Добрынин отметил, что на копии письма из прокуратуры, попавшей в его распоряжение, не проставлена дата и регистрационный номер. «Первой реакцией на данный документ было предположение, что это подделка, — заявил адвокат. — Тем не менее, есть все основания предполагать, что Шкитов в действительности допустил превышение своих служебных полномочий».

Адвокат не исключил, что подобные предупреждения могли быть отправлены и в другие кинотеатры Симферополя.

По словам Добрынина, он уже направил генпрокурору РФ Юрию Чайке просьбу разобраться в сложившейся ситуации и, в случае выявления нарушений, принять меры по привлечению к ответственности зампрокурора Симферополя.