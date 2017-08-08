Прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры от показа трейлеров «Матильды»

ТАСС
07:05, 8 августа 2017
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Прокуратура Симферополя предупредила городские кинотеатры о «недопустимости» показа трейлеров фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

Об этом сообщил адвокат Учителя Константин Добрынин, в распоряжении которого оказалась копия письма с предупреждением, направленного городской прокуратурой руководству кинотеатра им. Т. Г. Шевченко в Симферополе.

Из письма следует, что в прокуратуру Симферополя обратилась депутат Госдумы Наталья Поклонская, заявившая, что содержание трейлеров «Матильды» «грубо оскорбляет чувства верующих».

В настоящий момент, сообщается в документе, подписанном зампрокурора Симферополя Александром Шкитовым, трейлеры «Матильды», по данным прокуратуры, в городских кинотеатрах не показывают.

Несмотря на это, говорится в документе, предостерегает и. о. директора кинотеатра имени Шевченко Наталью Цыганову от демонстрации кино- и видеопродукции, нарушающей законы о противодействии экстремистской деятельности и о рекламе.

Добрынин отметил, что на копии письма из прокуратуры, попавшей в его распоряжение, не проставлена дата и регистрационный номер. «Первой реакцией на данный документ было предположение, что это подделка, — заявил адвокат. — Тем не менее, есть все основания предполагать, что Шкитов в действительности допустил превышение своих служебных полномочий».

Адвокат не исключил, что подобные предупреждения могли быть отправлены и в другие кинотеатры Симферополя.

По словам Добрынина, он уже направил генпрокурору РФ Юрию Чайке просьбу разобраться в сложившейся ситуации и, в случае выявления нарушений, принять меры по привлечению к ответственности зампрокурора Симферополя.

Также адвокат настаивает на проверке зампрокурора на превышение им должностных полномочий и, в случае подтверждения, требует принять меры по привлечению его к уголовной ответственности. Кроме того, Добрынин просит рассмотреть вопрос о вынесении в отношении Поклонской предостережения о недопустимости нарушения законов.

ТАСС
Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе будущего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера «Матильды» должна состояться в октябре 2017 года.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, требует запретить показ «Матильды». По ее мнению, фильм о личной жизни Николая II, который был канонизирован Русской православной церковью, оскорбляет чувства верующих. Поклонская уверяет, что получает многочисленные обращения от верующих с просьбой не допустить показа «Матильды».
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