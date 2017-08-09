Власти Дагестана попросили Минкультуры запретить показ «Матильды» в республике

Первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов обратился в министерство культуры РФ с просьбой запретить показ на территории республики фильма Алексея Учителя «Матильда».

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры, пообещав, что обращение Карибова будет принято к сведению.

Чем первый зампред правительства Дагестана мотивировал просьбу о запрете показа «Матильды», представители министерства культуры не пояснили.