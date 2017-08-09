Власти Дагестана попросили Минкультуры запретить показ «Матильды» в республике
Первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов обратился в министерство культуры РФ с просьбой запретить показ на территории республики фильма Алексея Учителя «Матильда».
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры, пообещав, что обращение Карибова будет принято к сведению.
Чем первый зампред правительства Дагестана мотивировал просьбу о запрете показа «Матильды», представители министерства культуры не пояснили.
Ранее запретить показ «Матильды» на территории республики попросил глава Чечни Рамзан Кадыров. В письме на имя министра культуры Владимира Мединского Кадыров, по данным «КП», сообщил, что «десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма» из-за оскорблений чувств верующих.
В Минкультуры заявили, что не могут делать исключение для Чечни при выдаче прокатного удостоверения на «Матильду». Первый замминистра культуры Владимир Аристархов, сообщало ТАСС, рекомендовал Кадырову решать вопрос показа или запрета этого фильма с местными прокатчиками.
Премьера «Матильды», рассказывающей о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, запланирована на октябрь 2017 года.
Кампанию с требованием запретить «Матильду» уже более года ведет депутат Госдумы бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. По ее словам, она получает многочисленные обращения граждан с просьбой проверить фильм о любовных отношениях Николая II, канонизированного РПЦ, на предмет оскорбления чувств верующих.
Экспертизы, проведенные по заказу правоохранительных органов, признаков оскорбления чувств верующих в материалах фильма не выявили.