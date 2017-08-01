В Москве устроили молитвенное стояние против фильма «Матильда»

Дождь
18:47, 1 августа 2017
Надежный источник

В Москве у храма Воскресения Христова в Кадашах вечером 1 августа прошло молитвенное стояние, организованное в рамках кампании против фильма «Матильда» о романе Николая II и Матильды Кшесинской. По оценке корреспондента «Дождя», в акции приняли участие несколько сотен человек.

Среди организаций акции было движение «Сорок сороков», которое известно, в частности, нападениями на участников ЛГБТ-акций и защитников парка Торфянка.

Молитвенные стояния и акции против «Матильды» прошли и в других российских городах, в том числе в Петропавловске-Камчатском, Омске, Севастополе и Екатеринбурге. Они прошли под названием «Стояние за веру! За Отечество! За народ и царя!» и под лозунгом «Остановим „Матильду“ — сохраним наше Земное Отечество!»

Накануне акцию анонсировала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая активно выступает против фильма. По словам корреспондента «Дождя», самой ее на акции не было.

По оценке организаторов, в акции в Москве приняли участие несколько тысяч человек, передает «Интерфакс».

Молитвенное стояние против фильма «Матильда» в центре Москвы
Телеканал Дождь

 

В фильме Алексея Учителя «Матильда» рассказывается о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина выйдет в прокат в октябре 2017 года.
Кампанию против «Матильды» с осени 2016 года ведет депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она считает, что фильм о личной жизни Николая II, который был канонизирован Русской православной церковью, оскорбляет чувства верующих, а также нарушает право монарха на неприкосновенность частной жизни. Она утверждает, что ее многочисленные запросы в прокуратуру вызваны обращениями граждан.
Все проверки фильма, проведенные правоохранительными органами, каких-либо нарушений не нашли. В свою очередь экспертизы трейлеров и сценария, проведенные по заказу Поклонской, нашли в картине признаки оскорбления чувств верующих.

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