В Москве устроили молитвенное стояние против фильма «Матильда»

В Москве у храма Воскресения Христова в Кадашах вечером 1 августа прошло молитвенное стояние, организованное в рамках кампании против фильма «Матильда» о романе Николая II и Матильды Кшесинской. По оценке корреспондента «Дождя», в акции приняли участие несколько сотен человек.

Среди организаций акции было движение «Сорок сороков», которое известно, в частности, нападениями на участников ЛГБТ-акций и защитников парка Торфянка.

Молитвенные стояния и акции против «Матильды» прошли и в других российских городах, в том числе в Петропавловске-Камчатском, Омске, Севастополе и Екатеринбурге. Они прошли под названием «Стояние за веру! За Отечество! За народ и царя!» и под лозунгом «Остановим „Матильду“ — сохраним наше Земное Отечество!»

Накануне акцию анонсировала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая активно выступает против фильма. По словам корреспондента «Дождя», самой ее на акции не было.

По оценке организаторов, в акции в Москве приняли участие несколько тысяч человек, передает «Интерфакс».