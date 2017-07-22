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Поклонская передала в Минкульт и Генпрокуратуру запрос от 37 депутатов и сто тысяч обращений против «Матильды»

Наталья Поклонская
06:59, 22 июля 2017
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что направила в Минкульт РФ, МВД и Генпрокуратуры подписанный 37 парламентариями депутатский запрос «о принятии мер по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма [Алексея Учителя] „Матильда“».

На опубликованной ей фотографии видно, в частности, что запрос подписали вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутат от Чечни Адам Делимханов.

К запросу Поклонская приложила «100 000 обращений и подписей граждан об оскорблении их чувств» и ответ Счетной палаты, в котором сказано о выделении Фондом кино 280 миллионов рублей кинокомпании Алексея Учителя «Рок».

«Приложение с трудом уместили в 13 коробках», — написала Поклонская.

37 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 7 Созыва, в числе которых: заместитель Председателя Государстве...

Опубликовано Натальей Поклонской 21 июля 2017 г.

Как сообщило 21 июля агентство RNS, прокуратура Москвы проверила действия активистов, которые в январе 2017 года разослали в кинотеатры письма с угрозами и требованием не показывать «Матильду», и нашла признаки уголовного преступления («принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»). Материалы проверки переданы в полицию.

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская с ноября 2016 года ведет кампанию против фильма Алексея Учителя «Матильда», где рассказывается о романе будущего императора Николая II и балерины Матильдой Кшесинской. Фильм в прокат еще не вышел.
По мнению Поклонской, фильм о личной жизни Николая II, который был канонизирован Русской православной церковью, оскорбляет чувства верующих, а также право монарха на неприкосновенность частной жизни. Поклонская утверждает, что поводом для ее многочисленных запросов в прокуратуру и другие контролирующие органы являются обращения граждан.
Также противников «Матильды» оскорбляет, что Николая II сыграл немецкий актер Ларс Айдингер, который, по их утверждению, снимался в порнографии (на самом деле это не так). Айдингер дал «Медузе» интервью.
Все проверки фильма, проведенные правоохранительными органами, каких-либо нарушений не нашли. В свою очередь экспертизы трейлеров и сценария, проведенные по заказу Поклонской, нашли в картине признаки оскорбления чувств верующих.

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