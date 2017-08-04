Режиссер «Матильды» пожаловался генпрокурору на ложные доносы

Режиссер Алексей Учитель направил генпрокурору РФ Юрию Чайке жалобу на ложные доносы на фильм «Матильда».

Обращение в Генпрокуратуру, копия которого есть в распоряжении РБК, подготовил адвокат Учителя Константин Добрынин.

В документе, в частности, говорится, что в Генпрокуратуру были направлены «анонимные, фальсифицированные, содержащие заведомо ложные сведения и заранее „срежиссированные“ обращения», касающиеся фильма «Матильда».

Учитель и его адвокат просят проверить эти обращения на предмет признаков ложного доноса и, в случае если подозрения подтвердятся, «привлечь каждого из авторов таких заявлений к уголовной ответственности за совершенное правонарушение».

В интервью «Интерфаксу» Добрынин пояснил, что поводом для обращения к генпрокурору стали сообщения в СМИ о якобы поданных в начале августа нескольких сотнях заявлений от граждан с просьбой запретить показ «Матильды» как оскорбляющей чувства верующих.