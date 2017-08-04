Режиссер «Матильды» пожаловался генпрокурору на ложные доносы
Режиссер Алексей Учитель направил генпрокурору РФ Юрию Чайке жалобу на ложные доносы на фильм «Матильда».
Обращение в Генпрокуратуру, копия которого есть в распоряжении РБК, подготовил адвокат Учителя Константин Добрынин.
В документе, в частности, говорится, что в Генпрокуратуру были направлены «анонимные, фальсифицированные, содержащие заведомо ложные сведения и заранее „срежиссированные“ обращения», касающиеся фильма «Матильда».
Учитель и его адвокат просят проверить эти обращения на предмет признаков ложного доноса и, в случае если подозрения подтвердятся, «привлечь каждого из авторов таких заявлений к уголовной ответственности за совершенное правонарушение».
В интервью «Интерфаксу» Добрынин пояснил, что поводом для обращения к генпрокурору стали сообщения в СМИ о якобы поданных в начале августа нескольких сотнях заявлений от граждан с просьбой запретить показ «Матильды» как оскорбляющей чувства верующих.
«Принять меры прокурорского реагирования к лицам, возможно организовавшим направление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации анонимных, фальсифицированных, содержащих заведомо ложные сведения и иных заранее „срежиссированных“ обращений в порядке, предусмотренном действующим законодательством», — говорится в обращении Учителя.