Режиссер «Матильды» пожаловался генпрокурору на ложные доносы

РБК
06:56, 4 августа 2017
Надежный источник

Режиссер Алексей Учитель направил генпрокурору РФ Юрию Чайке жалобу на ложные доносы на фильм «Матильда».

Обращение в Генпрокуратуру, копия которого есть в распоряжении РБК, подготовил адвокат Учителя Константин Добрынин.

В документе, в частности, говорится, что в Генпрокуратуру были направлены «анонимные, фальсифицированные, содержащие заведомо ложные сведения и заранее „срежиссированные“ обращения», касающиеся фильма «Матильда».

Учитель и его адвокат просят проверить эти обращения на предмет признаков ложного доноса и, в случае если подозрения подтвердятся, «привлечь каждого из авторов таких заявлений к уголовной ответственности за совершенное правонарушение».

В интервью «Интерфаксу» Добрынин пояснил, что поводом для обращения к генпрокурору стали сообщения в СМИ о якобы поданных в начале августа нескольких сотнях заявлений от граждан с просьбой запретить показ «Матильды» как оскорбляющей чувства верующих.

«Принять меры прокурорского реагирования к лицам, возможно организовавшим направление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации анонимных, фальсифицированных, содержащих заведомо ложные сведения и иных заранее „срежиссированных“ обращений в порядке, предусмотренном действующим законодательством», — говорится в обращении Учителя.

РБК
Фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера ленты намечена на октябрь 2017 года.
Кампанию против «Матильды» с ноября 2016 года ведет депутат Госдумы, бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская. По мнению Поклонской, фильм о личной жизни Николая II, который был канонизирован Русской православной церковью, оскорбляет чувства верующих. Поклонская заявляет, что получает многочисленные обращения от верующих с требованием запретить показ «Матильды».
В июле Поклонская заявила, что передала в МВД, Минкультуры и Генпрокуратуру «100 тысяч обращений» против «Матильды» и соответствующий запрос, подписанный 37 депутатами. В начале августа в Москве прошло молитвенное стояние против «Матильды», в котором приняли участие несколько сотен человек. Аналогичные акции были проведены еще в нескольких российских городах.
По заказу правоохранительных органов были проведены несколько экспертиз, ни одна из которых никаких нарушений в «Матильде» не выявила. В свою очередь экспертизы, проведенные по заказу Поклонской, нашли в фильме признаки оскорбления чувств верующих.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме