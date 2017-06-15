Путин проигнорировал вопрос об обысках у Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре»

Meduza
11:06, 15 июня 2017
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Президент России Владимир Путин не ответил на вопрос актера Сергея Безрукова об обысках в театре «Гоголь-центр» и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Безруков задал вопрос в студии «прямой линии» 15 июня.

Основная часть вопроса актера была посвящена ситуации с фильмом Алексея Учителя «Матильда», на который жаловалась в различные ведомства депутат Наталья Поклонская.

«Не так давно была ситуация с „Гоголь-центром“, с Кириллом Серебренниковым. Обыски у Кирилла, в самом театре. Понятно, что в кулуарах стали говорить о нападках на свободу слова, свободу самовыражения художника, свободу творчества. Кому это нужно? Понятно, что не вам. Кто пытается создать негативный фон для власти среди деятелей культуры?» — завершил свой вопрос Безруков.

Путин в ответ заметил, что Россия — «страна большая, сложная», где представлены люди с разными взглядами. Он добавил, что не хочет вступать в спор Учителя и Поклонской. Об обысках у Серебренникова и в «Гоголь-центре» Путин ничего не сказал.

Следователи пришли с обыском к Серебренникову и в «Гоголь-центр» 23 мая в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных театральной компании режиссера «Седьмая студия».
В рамках этого уголовного дела задержаны бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева и бывший директор Юрий Итин. Масляеву арестовали, а Итина отправили под домашний арест. По версии следствия, они участвовали в хищении 1,2 миллиона рублей.
После обысков в защиту Серебренникова высказались многие крупные деятели театра и кино.
Фильм Учителя «Матильда» выйдет в прокат осенью 2017 года, картина посвящена роману императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. После выхода трейлера «Матильды» против проката фильма начала выступать Наталья Поклонская, которая посчитала, что картина оскорбляет честь царя, причисленного к лику святых. Пока ни одно надзорное ведомство не поддержало позицию Поклонской.

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