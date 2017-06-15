Путин проигнорировал вопрос об обысках у Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре»

Президент России Владимир Путин не ответил на вопрос актера Сергея Безрукова об обысках в театре «Гоголь-центр» и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Безруков задал вопрос в студии «прямой линии» 15 июня.

Основная часть вопроса актера была посвящена ситуации с фильмом Алексея Учителя «Матильда», на который жаловалась в различные ведомства депутат Наталья Поклонская.

«Не так давно была ситуация с „Гоголь-центром“, с Кириллом Серебренниковым. Обыски у Кирилла, в самом театре. Понятно, что в кулуарах стали говорить о нападках на свободу слова, свободу самовыражения художника, свободу творчества. Кому это нужно? Понятно, что не вам. Кто пытается создать негативный фон для власти среди деятелей культуры?» — завершил свой вопрос Безруков.

Путин в ответ заметил, что Россия — «страна большая, сложная», где представлены люди с разными взглядами. Он добавил, что не хочет вступать в спор Учителя и Поклонской. Об обысках у Серебренникова и в «Гоголь-центре» Путин ничего не сказал.