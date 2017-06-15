Президент России Владимир Путин заявил, что у правоохранительных органов не было никакой необходимости использовать «силовую поддержку» при обысках у режиссера Кирилла Серебренникова и в театре «Гоголь-центр».

«Обыски там, изъятие документов производились при силовой поддержке. Ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой, это просто нелепо», — сказал Путин журналистам по окончании «прямой линии».

Путин также сообщил, что прочитал письмо в поддержку Серебренникова, которое ему передал актер Евгений Миронов.

Во время «прямой линии» вопрос об обысках у Серебренникова задал Путину актер Сергей Безруков. Президент не стал отвечать на него.