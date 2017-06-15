«Ничего умного я здесь не вижу, это просто нелепо». Путин — о «силовой поддержке» обысков у Серебренникова

Интерфакс
13:32, 15 июня 2017
Надежный источник

Президент России Владимир Путин заявил, что у правоохранительных органов не было никакой необходимости использовать «силовую поддержку» при обысках у режиссера Кирилла Серебренникова и в театре «Гоголь-центр».

«Обыски там, изъятие документов производились при силовой поддержке. Ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой, это просто нелепо», — сказал Путин журналистам по окончании «прямой линии».

Путин также сообщил, что прочитал письмо в поддержку Серебренникова, которое ему передал актер Евгений Миронов.

Во время «прямой линии» вопрос об обысках у Серебренникова задал Путину актер Сергей Безруков. Президент не стал отвечать на него.

Обыски дома у Кирилла Серебренникова и в театре «Гоголь-центр», который он возглавляет, прошли 23 мая. Причиной послужило уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» Серебренникова. В материалах следствия говорится об ущербе в размере 200 миллионов рублей.
По делу «Седьмой студии» арестована ее бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Бывший директор студии Юрий Итин находится под домашним арестом. Серебренников проходит по делу как свидетель.

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