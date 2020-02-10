Вокруг шум: лучшие моменты (и мемы!) церемонии «Оскар-2020» 🎥 Режиссер «Паразитов» извиняется за то, что получил так много наград, а Тайка Вайтити прячет свой «Оскар» под кресло
Режиссер Спайк Ли пришел на церемонию в пиджаке, на котором вышито «24». Под этим номером играл Коби Брайант, погибший вместе со своей дочерью при крушении вертолета 26 января 2020 года.
А вот что на церемонию надел актер Билли Портер, известный своими выдающимися костюмами.
Тем временем режиссер восьмого эпизода «Звездных войн» и детектива «Достать ножи» Райан Джонсон нацепил запонки с поргами!
А на вручение премии Британской киноакадемии (BAFTA) Джонсон пришел в запонках с ножами.
Натали Портман надела плащ Dior с вышитыми на нем именами женщин-режиссеров, которых не номинировали на «Оскар»:
- Лорин Скафария («Стриптизерши»);
- Мариэль Хеллер («Прекрасный день по соседству»);
- Грета Гервиг («Маленькие женщины»);
- Лулу Ванг («Прощание»);
- Альма Харель («Лапочка»);
- Селин Сьямма («Портрет девушки в огне»);
- Мати Диоп («Атлантика»);
- Мелина Матсукас («Квин и Слим»).
Том Хэнкс взял и отжался вместе с американским военнослужащим прямо на красной дорожке. Потому что может.
Приходят как-то на «Оскар» певец Филипп Киркоров…
… скейтбордист Тони Хоук…
… и самый богатый человек на свете — основатель Amazon Джефф Безос, над которым весь вечер подшучивали со сцены.
Церемония началась с выступления американской певицы Жанель Монэ. Сперва она исполнила песню из «Прекрасного дня по соседству» с Томом Хэнксом, а после — спела про главные фильмы 2019 года (отметив, что «Oscars so white!») и станцевала с людьми, переодетыми в Джокеров. Танцоры заодно изображали главную героиню хоррора «Солнцестояние» и злобных двойников из «Мы» Джордана Пила. Позже к Монэ на сцене присоединился Билли Портер, спевший «Iʼm Still Standing» Элтона Джона. В конце певица сама переоделась в майскую королеву из «Солнцестояния» и в таком виде прошлась по залу.
А вот десяток принцесс Эльз со всего мира поют песню «Вновь за горизонт» из «Холодного сердца 2» на разных языках. Среди них и российская джазовая певица Анна Бутурлина.
Но и это еще не все — на церемонии Эминем зачитал «Lose Yourself» из «Восьмой мили». За эту песню он в 2003 году получил «Оскар». На церемонию рэпер тогда так и не явился, о чем и пошутил в своем твиттере — мол, добрался наконец спустя столько лет.
Аудитория в целом подпевала и пританцовывала. Но только не Мартин Скорсезе.
Эминем не упустил возможности сфотографироваться с Элтоном Джоном, с которым исполнил трек «Stan» на «Грэмми» в 2001 году.
К слову, об Элтоне Джоне. Певец впервые за 25 лет получил «Оскар» — за песню «(Iʼm Gonna) Love Me Again». Музыкант написал ее вместе с Берни Топином для байопика о своей жизни «Рокетмен».
Для Элтона Джона это уже второй «Оскар». Первый он получил за «Can you feel the love tonight», написанную для мультфильма «Король Лев».
Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо («Паразиты») стал триумфатором церемонии: он забрал статуэтки за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший иностранный фильм и лучший оригинальный сценарий.
Во время своего выступления режиссер пообещал на радостях пить до утра. Кажется, сейчас Пон Чжун Хо — самый счастливый человек на свете. Его жена расплакалась от избытка чувств.
Только взгляните, с каким восторгом режиссер рассматривает свои награды.
А еще он заставил «Оскары» целоваться!
Кхм.
И уже успел извиниться за то, что забрал слишком много статуэток.
Кстати, если думали, что Пон Чжун Хо позвал с собой обычную переводчицу, то это не так. Выяснилось, что она и сама занимается кино, в том числе пишет сценарии, один из которых заинтересовал режиссера.
Что сделал Тайка Вайтити со своим «Оскаром» за лучшую адаптацию сценария, который он получил за фильм «Кролик Джоджо»? Просто сунул награду под кресло. Нужно отметить, это его первая статуэтка.
После церемонии Вайтити вышел к журналистам. Те стали расспрашивать его, как лучше всего работать с продюсерами, но Вайтити внезапно завел речь о клавиатурах Apple, которые ему совсем не нравятся. Дескать, печатать на них очень неудобно, пришлось вернуться к другим компьютерам. А после этого Вайтити пожаловался на больное плечо. ¯\_(ツ)_/¯
Бонус: обязательно посмотрите, как Арчи Йейтс, сыгравший в «Кролике Джоджо», празднует победу Вайтити. Это великолепно!
Еще один бонус!
Теперь к Билли Айлиш. Во-первых, она и ее брат Финнеас исполнили «Yesterday» группы The Beatles.
Во-вторых, реакция 18-летней певицы на шуточную песню актрис Кристен Уиг и Майи Рудольф уже стала мемом. Вот оригинал:
А вот шутки:
Брэд Питт получил свой первый актерский «Оскар». Он победил в номинации за лучшую роль второго плана. Питта наградили за роль Клиффа Бута, дублера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) в фильме «Однажды в… Голливуде».
В своей речи Питт упомянул, что ему отвели на выступление всего 45 секунд времени — и это на 45 секунд больше, чем сенат США предоставил бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону. Шутка заключалась в том, что сенат так и не вызвал Болтона для дачи показаний при рассмотрении процедуры импичмента Дональда Трампа. И это несмотря на то, что Болтон мог стать ключевым свидетелем.
Кстати, об успехах «Однажды в… Голливуде» на «Оскаре» есть еще и такое мнение. Если что, аккаунт официальный.
В свою очередь Хоакин Феникс, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль («Джокер»), в своей речи призвал заботиться об окружающей среде и животных. В конце актер процитировал своего покойного брата Ривера: «Беги к спасению с любовью, а мир последует за тобой».
Бонус!
Джеймс Корден и Ребел Уилсон, сыгравшие в экранизации мюзикла «Кошки», в костюмах кошек вручают награду за лучшие визуальные эффекты.
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