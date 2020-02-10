Вокруг шум: лучшие моменты (и мемы!) церемонии «Оскар-2020» 🎥 Режиссер «Паразитов» извиняется за то, что получил так много наград, а Тайка Вайтити прячет свой «Оскар» под кресло

Но и это еще не все — на церемонии Эминем зачитал «Lose Yourself» из «Восьмой мили». За эту песню он в 2003 году получил «Оскар». На церемонию рэпер тогда так и не явился, о чем и пошутил в своем твиттере — мол, добрался наконец спустя столько лет.

Аудитория в целом подпевала и пританцовывала. Но только не Мартин Скорсезе.

Эминем не упустил возможности сфотографироваться с Элтоном Джоном, с которым исполнил трек «Stan» на «Грэмми» в 2001 году.