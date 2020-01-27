Билли Портер пришел на «Грэмми» в шляпе с занавеской из бахромы. Она эффектно раздвигается! 

Mike Blake / Reuters / Scanpix / LETA

Главной победительницей 62-й церемонии вручения премии «Грэмми» стала Билли Айлиш. Но в плане нарядов всех снова обставил актер Билли Портер!

В этот раз он пришел на церемонию в лазурном костюме с бахромой на клатче, брюках и шляпе. Шляпа оказалась не простой, а с занавеской, которая отъезжает в сторону — поэтому появление Портера получилось весьма эффектным.

Конечно, о новом костюме Портера тут же принялись шутить.

А ведь казалось, что Портер уже не сможет превзойти свое платье-смокинг и костюм древнеегипетского божества на Met Gala 2019, где его несли шестеро обнаженных по пояс мужчин.