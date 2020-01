Билли Айлиш победила во всех основных номинациях «Грэмми»

Американская певица Билли Айлиш стала главной победительницей 62-й церемонии вручения премии «Грэмми».

18-летняя исполнительница завоевала награды во всех четырех основных номинациях: «Альбом года» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»), «Запись года» и «Песня года» («Bad Guy») и «Лучший новый артист».

Также ее дебютная пластинка была признана «Лучшим поп-альбомом» и получила приз в номинации «Лучший продакшн». Брат певицы Финнеас за работу над альбомом удостоен награды как «Продюсер года».

Певица Лиззо, получившая больше всех номинаций на нынешней церемонии, удостоена трех наград: за песню «Truth Hurts» («Лучшее сольное поп-исполнение»), песню «Jerome» («Лучшее традиционное R&B-исполнение») и альбом «Cuz I Love You» («Лучший современный urban-альбом»).

Рэпер Lil Nas X завоевал две награды за песню «Old Town Road» — «Лучшее поп-исполнение в дуэте» и «Лучшее музыкальное видео».

Лучшим рэп-альбомом был признан «Igor» Tyler, The Creator, лучшим рок-альбомом — «Social Cues» Cage The Elephant, а лучшим альтернативным альбомом — «Father Of The Bride» The Vampire Weekend.

The Chemical Brothers удостоены двух «Грэмми» за пластинку «No Geography» («Лучшая танцевальная запись», «Лучший электронный альбом»).

Исландка Хильдур Гуднадоуттир получила награду за лучший саундтрек (сериал «Чернобыль»).

Лучшим музыкальным фильмом был признан «Homecoming» Бейонсе.

В номинации «Лучший альбом разговорного жанра» победила бывшая первая леди США Мишель Обама с аудиоверсией своих мемуаров «Becoming».