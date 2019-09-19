Билли Портер пришел на шоу Джеймса Кордена. Потом пришел еще раз. И еще. Потому что он звезда

Американский актер и певец вместе с актрисой Кирстен Данст пришел на интервью в «The Late Late Show» Джеймса Кордена. И устроил несколько грандиозных выходов на сцену, что сильно разозлило Кордена.

Billy Porter Knows How to Make a Grand Entrance The Late Late Show with James Corden

Появившись в первый раз, Портер спустился по ступенькам вниз, но не пошел к дивану, где обычно сидят гости, а вернулся за кулисы — чтобы сменить наряд. Во второй раз Билли Портер под возмущенные крики Кордена начал дарить зрителям розы, затем сыграл в бубен с музыкантами и только после этого сел на диван.

Когда ведущий спросил у Портера, что это было, тот ответил: «Выход звезды». Затем Корден заявил, что актер должен уйти со сцены, поскольку «потратил впустую слишком много времени Кирстен».

В итоге Портер ушел, но лишь для того, чтобы вернуться вновь! Он исполнил песню «I Will Survive» певицы Глории Гейнор, после чего Корден предложил Портеру вернуться на диван.